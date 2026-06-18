В секторе Газа продолжается стремительное ухудшение гуманитарной ситуации. Почти два миллиона человек сталкиваются с острой нехваткой воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая часть инфраструктуры разрушена, а перебои в поставках превращают доступ к чистому ресурсу в ежедневную борьбу. Многие перемещенные семьи вынуждены искать любые способы обеспечить себя минимальными запасами – от сбора дождевых осадков до вкапывания временных колодцев рядом с палатками.

Мохаммад Заид, перемещенный житель Газы: Мы страдали от сильной нехватки воды, поэтому я вернулся к методам наших дедов. Выкопал четырехметровый колодец у берега моря – и, к счастью, нашел воду, которой хватает на ежедневные нужды.

Ибтисам Аль-Данас, перемещенная жительница Газы:

Эти контейнеры вообще не подходят ни для взрослых, ни для детей. Но заменить их мы не можем. Многие дети болеют, потому что вода хранится в грязных еемкостях, делающих воду непригодной для питья.

По данным ООН, до 80 % населения Газы сегодня зависит от подвоза воды. ЮНИСЕФ сообщает: свыше миллиона детей ежедневно сталкиваются с риском обезвоживания. Вода, которую удается доставить, часто соленая и непригодная для питья – ее объем составляет лишь треть от довоенных потребностей. Очереди к водовозам растягиваются на десятки метров.