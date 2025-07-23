Массовая гибель рыбы в реке Ятранка – кто будет отвечать и как избежать подобного в будущем?

Природоохранные службы проводят проверку по факту массовой гибели рыбы в реке Ятранке Новогрудского района. О проблеме и возможном загрязнении водоема сообщили местные жители. В ходе осмотра специалисты подтвердили – действительно, в реку вместе со сточными водами попали органические отходы с молочно-товарной фермы. Это и стало причиной инцидента. По закону, 500 метров от берега водоема – охранная зона. Работники местного хозяйства нарушили эти границы, разместив остатки производства в два раза ближе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что ждет нерадивых хозяйственников и что будет сделано, чтобы ситуация не повторилась? Галина Буро выехала на место.

Первыми тревогу забили пользователи соцсетей. Съемка для народной книги видеожалоб велась из ближайшей к реке деревни Ярошичи. Для жителей и дачников купальный сезон и рыбалка теперь подпорчены – после ливня навоз с кукурузного поля уплыл прямо в водоем. В итоге – зловонный запах на всю округу и мор рыбы. Специалисты природоохраны насчитали свыше 500 погибших водных обитателей. В Новогрудском районе отходы с фермы привели к гибели рыбы в реке Ятранка.

Владимир Сакович, начальник Новогрудской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Лидской межрайонной лабораторией аналитического контроля отобраны пробы компонентов окружающей среды. По результатам произведенных исследований будет дана правовая оценка действий организации СРДУП «Свитязь», а также должностных лиц.