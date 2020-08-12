На Маврикии ликвидируют нефтяное пятно. Сюда прибыли эксперты ООН

Новости Маврикия. Для ликвидации последствий масштабного разлива нефти на Маврикий прибыли эксперты ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С помощью насосов и других устройств они выкачивают оставшееся топливо на борту пострадавшего судна. Около 800 тонн рассчитывают изъять до конца дня.

Из-за аварии, которая произошла на минувшей неделе, в грузовом судне образовалась пробоина. Нефть вытекла в воду – начали умирать морские обитатели.

Риф, возле которого произошел инцидент, известен как заповедник редких видов животных. Сейчас все они оказались под угрозой вымирания. Судно может развалиться в любой момент, что приведет к экологической катастрофе.