Прямой эфир

Питьевая вода, которой пользуется половина населения Франции, оказалась загрязнена пестицидами

13 апреля 2023 06:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Треть питьевой воды Франции загрязнена пестицидами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом устранение проблемы обойдется казне в миллиарды евро, пишет местная пресса.

Питьевая вода, которой пользуется половина населения Франции, оказалась загрязнена пестицидами-1

Массовое тестирование питьевой воды провело Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов. И загрязнения оказались настолько серьезными, что обычные очистные фильтры справиться с проблемой уже не смогут. Эксперты убеждены: зараженной водой пользуется уже примерно половина населения Франции. Нельзя исключать и того, что пестициды попали в бутилированную воду.

# Загрязнение воды # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Болтон призывает присоединить к НАТО Японию, Австралию и Израиль
13 апреля 2023 06:43

Болтон призывает присоединить к НАТО Японию, Австралию и Израиль

США не рассчитывают на мирные переговоры между Россией и Украиной в 2023 году
13 апреля 2023 06:28

США не рассчитывают на мирные переговоры между Россией и Украиной в 2023 году

​В МИД РФ заявили о росте рисков военного столкновения с НАТО
13 апреля 2023 06:03

​В МИД РФ заявили о росте рисков военного столкновения с НАТО