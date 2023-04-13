Питьевая вода, которой пользуется половина населения Франции, оказалась загрязнена пестицидами

Новости Франции. Треть питьевой воды Франции загрязнена пестицидами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом устранение проблемы обойдется казне в миллиарды евро, пишет местная пресса.

Массовое тестирование питьевой воды провело Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов. И загрязнения оказались настолько серьезными, что обычные очистные фильтры справиться с проблемой уже не смогут. Эксперты убеждены: зараженной водой пользуется уже примерно половина населения Франции. Нельзя исключать и того, что пестициды попали в бутилированную воду.