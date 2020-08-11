Нефтяное пятно видно даже со спутников. Разлив топлива у берегов Маврикия может обернуться экологической катастрофой

У побережья Маврикия развернулась масштабная операция по очистке вод от огромного нефтяного пятна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно настолько велико, что заметно даже со спутников. Правительство страны ввело режим чрезвычайной ситуации в экологии. Разлив нефтепродуктов представляет серьезную угрозу коралловым рифам, а также морским обитателям, птицам и животным.

Причиной утечки стала пробоина в грузовом судне, которое направлялось из Китая в Бразилию с заходом в Сингапур. На борту было около 4 тысяч тонн горючего. Какое количество нефтепродуктов оказалось в воде, неизвестно.