В Новогрудском районе отходы с фермы привели к гибели рыбы в реке Ятранка

Природоохранные службы ведут проверку по факту массовой гибели рыбы в реке Ятранке Новогрудского района. О проблеме и возможном загрязнении водоема специалистам сообщили местные жители, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе осмотра эксперты подтвердили, что в реку вместе со сточными водами попали органические отходы с молочно-товарной фермы. Согласно кодексу, 500 метров от берега водоема – охранная зона. Работники местного хозяйства нарушили эти границы. Органические отходы от фермы разместили в два раза ближе разрешенного. Это и стало причиной инцидента.

Владимир Сакович, начальник Новогрудской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды: В ходе визуального осмотра установлено, что данные сточные воды образовались в результате обильных дождевых осадков, что привело к растеканию навозосодержащих сточных вод.

Максим Тарлецкий, главный агроном сельхозпредприятия «Свитязь»:

С 2019 года эта куча здесь находится. Как-то исторически сложилось, что тут как бы она и вносится на поле, и потом опять довозится. Не было такого, чтобы она как бы растекалась. Это после обильных осадков, как говорится, вот как-то дождь очень сильно лил, и оно пошло все в реку.

За нарушение водоохранного законодательства должностным лицам сельхозпредприятия уже грозит административная ответственность. Перетечет ли она в уголовную из-за мора рыбы, покажут лабораторные исследования.