Настоящая экологическая катастрофа! Жители Лидского района бьют тревогу из-за загрязнения реки Дитва

Мертвая рыба, нечистоты в водоеме и зловонный запах. Звучит как описание кадров фильма-катастрофы. Впрочем, именно это ее экологическое проявление разворачивается в Лидском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные жители не первый год наблюдают, как река Дитва загрязняется промышленными сбросами, ухудшается природа прибрежной зоны, а люди вынуждены дышать смрадом. Проблема коснулась тысяч человек, не только жителей деревни Доржи, но и дачников – рядом с рекой более полусотни садовых товариществ. Кого в этой ситуации надо вывести на чистую воду – разбиралась Галина Буро.

Мертвая рыба, грязная вода и зловонный запах. Это видео Диана Беренс сняла на реке Дитва в Лидском районе и выложила в соцсети. Женщина ежегодно с весны по осень проживает на даче рядом с деревней Доржи и вынуждена «наслаждаться» последствиями загрязнения водоема вместе с соседями из более полусотни прибрежных дачных товариществ.

Местные жители и дачники бьют тревогу – на их реке разворачивается настоящая экологическая катастрофа. Раньше пили эту воду, теперь даже дотронутся страшно или полить огород. Рыбы стало меньше, объект зарастает, перестали гнездиться птицы, уже не встретишь здесь выдру или ондатру.

Галина Буро, корреспондент:

Местные жители говорят, что сезонности в вопросе мора рыбы нет – он случается в различные поры года. Вода мутнеет, и появляется зловонный запах. Говорят, есть даже сейчас. Да, действительно.

Валентина Бурдо:

Вот это тыльная сторона. У нас там есть терраса большая. Мы там обедаем. Там сидеть невозможно. Там смрад сплошной. Особенно когда подует ветер. У меня еще внуки были маленькие, мы купались здесь. Там есть сход. Мы купались вместе с детьми в этой речке. Уже лет шесть мы здесь не то что купаться, здесь сидеть невозможно.

С тех пор мор рыбы стал повторяться все чаще. Жители не единожды обращались в природоохрану и к местной власти, но устранить вероятный исток проблемы не так просто. Люди уверены – дело в сбросах в реку от устаревших лидских очистных сооружений, которые уже не справляются с нагрузкой: город-то вырос. Очередной июльский мор рыбы вызвал шквал звонков от жителей в лидскую природоохранную инспекцию. Сотрудники провели обследование русла реки и отводного канала от очистных сооружений, взяли пробы воды. Анализы подтвердили предположения.

Андрей Еремейчик, начальник Лидской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Есть факт нарушения предельно допустимых концентраций. Поэтому инспекцией будет рассчитан вред окружающей среде в соответствии с постановлением Совета Министров, а также привлечены к административной ответственности.

Только за 2026 год это уже третий выявленный факт превышения нормативов допустимых сбросов от очистных сооружений. Коммунальщики проблему знают и стараются разрешить. Еще в 2018 году запланировали реконструкцию комплекса за счет средств Европейского банка. Но санкции сорвали планы. На поиск источников финансирования ушло время. Лишь год назад удалось приступить к модернизации станции по последнему слову техники.