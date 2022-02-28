Жители Испании боятся использовать воду из крана. Уровень загрязнения опасен для жизни

Новости Испании. Новый кризис в Испании. Люди боятся использовать воду из крана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно исследованиям, рекордное число нитратов, которые содержатся в жидкости, может привести к серьезным последствиям, в том числе развитию онкологических заболеваний. Причина загрязнений – выброс отходов сельского хозяйства в поля.