Жители Испании боятся использовать воду из крана. Уровень загрязнения опасен для жизни

Новости Испании. Новый кризис в Испании. Люди боятся использовать воду из крана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Новый кризис в Испании. Люди боятся использовать воду из крана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно исследованиям, рекордное число нитратов, которые содержатся в жидкости, может привести к серьезным последствиям, в том числе развитию онкологических заболеваний. Причина загрязнений – выброс отходов сельского хозяйства в поля.
Недовольство местных жителей уже переросло в настоящий скандал с митингами и протестами. В бездействии люди обвиняют власти. Пока те молчат, а жители по-прежнему берут питьевую воду исключительно в магазинах.