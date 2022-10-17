В Брестском районе сенаторы решили проблему нескольких посёлков

Новости Беларуси. Проблемы – у людей, а решения – за властью. Для Совета Республики как палаты территориального представительства работа с обращениями граждан – один из приоритетов. Сенаторы работают в регионах, потому обратиться с просьбой к ним может каждый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решить проблему для 2 тысяч жителей – с такой просьбой к сенатору обратился депутат сельсовета Брестского района Николай Пашкевич. В Больших и Малых Радваничах много молодых семей с детьми, а по результатам исследований содержание окисей железа в воде превышает в 10 раз допустимую норму. Качество воды беспокоит жителей. Проблемы с бытовой техникой и сантехникой, а главное – ежедневный поиск пригодной для употребления в пищу воды. С такой реальностью люди сталкиваются не первый год.

Татьяна Ярош, жительница деревни Малые Радваничи:

Пока нет хорошей воды, мы постоянно в бутылях берем из гидрофора. Я езжу в соседнюю деревню и через день вот в таких бутылях привожу воду от своих родителей. И такую воду мы употребляем в пищу. А такой водой мы стираем – другого выхода нет.

– Сколько приходится раз чинить стиральную машину?

– Раз, два раза в год чиним.

Николай Пашкевич, депутат Малорадванического избирательного округа № 8:

Вопрос существует, эта проблема. Но руководство уже составили на 2023 год план, который гласит, что станция обезжелезивания будет.