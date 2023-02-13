Фильтр забивается ржавчиной за месяц! Посмотрите, какая грязная вода течёт из кранов жителей Узденского района
На горячую линию нашего телеканала обратились жители агрогородка Озеро, расположенного в Узденском районе. Местные пожаловались на то, что власти якобы закрыли центральную систему канализации по улице Школьной, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
В целом история мутная. Такая же мутная, как и вода из кранов местных жителей. Это еще одна коммунальная напасть в Озере.
3000 рублей с каждого. Почему жители агрогородка жалуются на закрытие канализации? Читайте здесь.
– Это фильтр…
– Месяца нет.
– А это новый.
– Да, я уже должен менять.
– А сколько они вообще должны служить при нормальных обстоятельствах?
– Я думаю, полгода. Это грубой очистки.
– Это ржавчина, я так понимаю?
– Да, это железо. У нас новая станция, недавно запустили, обезжелезивания, потрачены деньги. Результат?
Николай Рацкевич, заместитель председателя Узденского районного исполнительного комитета:
Была за счет государственных средств построена станция обезжелезивания, которая позволяет поставлять воду отличного качества. К сожалению, есть вопросы. Все водопроводные сети 1970-1980-х годов. На данный момент «Слуцкводоканалом» проводится планомерная работа по замене сетей. С каждым годом количество сетей, замененных на новые, увеличивается. И те люди, которые уже подсоединяются к новым водопроводным сетям, таких вопросов по качеству воды не задают.
«Люди, наверное, привыкли не ухаживать за собой». Узденский исполком о канализации в агрогородке Озеро – подробности.
Сергей Гирин возмущается: ни постирать, ни приготовить – бытовая техника выходит из строя. Из крана течет вода техническая, а платят за нее, как за чистую. Куда только мужчина ни обращался, дошел до областных властей. Но пока воз и ныне там. На фильтры по очистке воды каждый месяц из семейного бюджета тратится кругленькая сумма.
Подписывайтесь на нас в Telegram!