Фильтр забивается ржавчиной за месяц! Посмотрите, какая грязная вода течёт из кранов жителей Узденского района

На горячую линию нашего телеканала обратились жители агрогородка Озеро, расположенного в Узденском районе. Местные пожаловались на то, что власти якобы закрыли центральную систему канализации по улице Школьной, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

В целом история мутная. Такая же мутная, как и вода из кранов местных жителей. Это еще одна коммунальная напасть в Озере. 3000 рублей с каждого. Почему жители агрогородка жалуются на закрытие канализации? Читайте здесь.

– Это фильтр…

– Месяца нет.

– А это новый.

– Да, я уже должен менять.

– А сколько они вообще должны служить при нормальных обстоятельствах?

– Я думаю, полгода. Это грубой очистки.

– Это ржавчина, я так понимаю?

– Да, это железо. У нас новая станция, недавно запустили, обезжелезивания, потрачены деньги. Результат?

Николай Рацкевич, заместитель председателя Узденского районного исполнительного комитета:

Была за счет государственных средств построена станция обезжелезивания, которая позволяет поставлять воду отличного качества. К сожалению, есть вопросы. Все водопроводные сети 1970-1980-х годов. На данный момент «Слуцкводоканалом» проводится планомерная работа по замене сетей. С каждым годом количество сетей, замененных на новые, увеличивается. И те люди, которые уже подсоединяются к новым водопроводным сетям, таких вопросов по качеству воды не задают. «Люди, наверное, привыкли не ухаживать за собой». Узденский исполком о канализации в агрогородке Озеро – подробности.