Лукашенко в Березовском районе продемонстрировали отечественный пресс-подборщик

Без кооперации ничего не будет! Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Березовский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командировка главы государства началась на поле озимой пшеницы хозяйства «Савушкин‑Луч», где Президенту доложили о ходе уборочной кампании в регионе и в целом по стране. Главный ориентир нынешней жатвы – превзойти результат 2025 года. Поэтому особое внимание – технике, от которой также зависят темпы и качество работ в поле. Александру Лукашенко представили кормозаготовительные комплексы, а также доложили о выполнении поручения Президента по созданию отечественного пресс‑подборщика. Главе государства продемонстрировали опытный образец, разработанный в промышленной кооперации белорусских предприятий. Уровень локализации машины достиг почти 82 %. Усовершенствованная модель отличается высокой производительностью: плотность прессования достигает 622 килограммов на кубический метр. Специалисты утверждают, что агрегат по характеристикам не уступает лучшим зарубежным аналогам. Александру Лукашенко рассказали о конкурентных преимуществах и перспективах производства пресс‑подборщика. Ключевой ориентир – максимальная локализация и высокое качество техники.

– До конца года задача стоит максимально его загрузить и испытать, чтобы у нас все эти... Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Выдержит он?

– Мы хотим, чтобы он выдержал, потому что мы приложили все усилия для того, чтобы создать первый отечественный комбинированный пресс в Республике Беларусь. Александр Лукашенко:

Ну, это вот наш основной бобруйский пресс. Да? Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

Да. Должен стать. Александр Лукашенко:

У Петра Александровича…

– Это другой. Александр Лукашенко:

Он чем отличается от этого? Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Это полная технология.

– Принципиальное отличие. Во-первых, здесь переменная камера. Мы можем формировать любой диаметр рулона и формировать уже плотность изначально. Александр Лукашенко:

Переменность заключается в плотности и объеме, да?

– Да. Александр Лукашенко:

У тебя министр заказывает 300 штук. За год ты должен сделать 300 штук. Андрей Кузнецов:

Вот таких 50 из 300 они заказывают.

Александр Лукашенко:

Какая там будет локализация?

– 81,7 %. Александр Лукашенко:

А 95 % ты не сможешь?

– В процессе. Может, через год. Александр Лукашенко:

Среди этих 50 будет 81,7 %?

– 81,7 %. Александр Лукашенко:

Петр Александрович, только честно. 81 % – это хорошо за этот период, что они сделали?

– Это очень хорошо. Александр Лукашенко:

Он серьезный человек. Тем более министр гарантирует. Каранкевич молчит. Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Уважаемый Александр Григорьевич, первая машина – там 70 % в локализации. Это уже вторая машина, которую они собрали. Отдельно узлы и агрегаты, но их невозможно было приобрести. И они перешли на отечественные. Андрей Кузнецов:

Объясню, почему Петр Александрович сомневается. Потому что здесь рама варится. И подбирающие «Гомсельмаш» делает. Это в кооперации. Александр Лукашенко:

То, что вы делаете в кооперации, – молодцы. Без кооперации никто ничего не делает.