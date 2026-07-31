Лукашенко в Березовском районе продемонстрировали отечественный пресс-подборщик

Без кооперации ничего не будет! Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Березовский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Без кооперации ничего не будет! Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Березовский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Командировка главы государства началась на поле озимой пшеницы хозяйства «Савушкин‑Луч», где Президенту доложили о ходе уборочной кампании в регионе и в целом по стране. Главный ориентир нынешней жатвы – превзойти результат 2025 года. Поэтому особое внимание – технике, от которой также зависят темпы и качество работ в поле.
Александру Лукашенко представили кормозаготовительные комплексы, а также доложили о выполнении поручения Президента по созданию отечественного пресс‑подборщика. Главе государства продемонстрировали опытный образец, разработанный в промышленной кооперации белорусских предприятий. Уровень локализации машины достиг почти 82 %. Усовершенствованная модель отличается высокой производительностью: плотность прессования достигает 622 килограммов на кубический метр. Специалисты утверждают, что агрегат по характеристикам не уступает лучшим зарубежным аналогам.
Александру Лукашенко рассказали о конкурентных преимуществах и перспективах производства пресс‑подборщика. Ключевой ориентир – максимальная локализация и высокое качество техники.
– До конца года задача стоит максимально его загрузить и испытать, чтобы у нас все эти...
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Выдержит он?
– Мы хотим, чтобы он выдержал, потому что мы приложили все усилия для того, чтобы создать первый отечественный комбинированный пресс в Республике Беларусь.
Александр Лукашенко:
Ну, это вот наш основной бобруйский пресс. Да?
Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:
Да. Должен стать.
Александр Лукашенко:
У Петра Александровича…
– Это другой.
Александр Лукашенко:
Он чем отличается от этого?
Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
Это полная технология.
– Принципиальное отличие. Во-первых, здесь переменная камера. Мы можем формировать любой диаметр рулона и формировать уже плотность изначально.
Александр Лукашенко:
Переменность заключается в плотности и объеме, да?
– Да.
Александр Лукашенко:
У тебя министр заказывает 300 штук. За год ты должен сделать 300 штук.
Андрей Кузнецов:
Вот таких 50 из 300 они заказывают.
Александр Лукашенко:
Какая там будет локализация?
– 81,7 %.
Александр Лукашенко:
А 95 % ты не сможешь?
– В процессе. Может, через год.
Александр Лукашенко:
Среди этих 50 будет 81,7 %?
– 81,7 %.
Александр Лукашенко:
Петр Александрович, только честно. 81 % – это хорошо за этот период, что они сделали?
– Это очень хорошо.
Александр Лукашенко:
Он серьезный человек. Тем более министр гарантирует. Каранкевич молчит.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Уважаемый Александр Григорьевич, первая машина – там 70 % в локализации. Это уже вторая машина, которую они собрали. Отдельно узлы и агрегаты, но их невозможно было приобрести. И они перешли на отечественные.
Андрей Кузнецов:
Объясню, почему Петр Александрович сомневается. Потому что здесь рама варится. И подбирающие «Гомсельмаш» делает. Это в кооперации.
Александр Лукашенко:
То, что вы делаете в кооперации, – молодцы. Без кооперации никто ничего не делает.
Следующей точкой рабочей поездки стал Березовский производственный филиал холдинга «Савушкин продукт». Здесь выпускают сыры, а суточный объем готовой продукции достигает 140 тонн. Президент ознакомился с технологическим процессом, а также обсудил целый комплекс стратегических тем – речь шла о сырьевой базе, инвестициях и модернизации. Завершилась рабочая поездка торжественной церемонией вручения государственных наград лучшим работникам холдинга.