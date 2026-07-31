Шиманович завершила выступление в парном разряде теннисного турнира в Мемфисе

Ирина Шиманович и Ника Радишич не сумели стать полуфиналистками теннисного турнира категории 250 в Мемфисе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дальше их не пустила другая интернациональная российско‑немецкая пара – Мария Козырева и Майя Люмсден. Старт встречи остался за соперницами – 6:4. Затем белоруска и словенка инициативу перехватили и отзеркалили цифры на табло. На решающем тай‑брейке Шиманович и Радишич вели 7:0 и даже 8:2. Но затем игра откровенно рассыпалась, и девушки потерпели поражение – 11:13. Напомним, ранее третья ракетка страны не сумела пробиться в четвертьфинал одиночки.