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Шиманович завершила выступление в парном разряде теннисного турнира в Мемфисе

31 июля 2026 11:39
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Ирина Шиманович и Ника Радишич не сумели стать полуфиналистками теннисного турнира категории 250 в Мемфисе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Дальше их не пустила другая интернациональная российско‑немецкая пара – Мария Козырева и Майя Люмсден. Старт встречи остался за соперницами – 6:4. Затем белоруска и словенка инициативу перехватили и отзеркалили цифры на табло. На решающем тай‑брейке Шиманович и Радишич вели 7:0 и даже 8:2. Но затем игра откровенно рассыпалась, и девушки потерпели поражение – 11:13. Напомним, ранее третья ракетка страны не сумела пробиться в четвертьфинал одиночки.

# Теннис

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