Яркое шоу, фотозоны и подарки: профсоюзная ёлка собрала в Минске более 500 детей

Яркое шоу, фотозоны и подарки. Благотворительный марафон «Профсоюзы – детям» продолжается в Беларуси. Главная профсоюзная елка собрала около полутысячи ребят из Минска и центрального региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настоящий праздник организовали для воспитанников социальных приютов, детских домов семейного типа, школ-интернатов, детей из многодетных и малообеспеченных семей, инвалидов. Юные гости стали участниками интерактивного представления. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они кружили в хороводе, а также рассказывали стихи и пели песни.

Мы первый раз на таком мероприятии. Очень интересно. Атмосфера замечательная.

Настроение на высоте всегда перед Новым годом. Я люблю этот праздник.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Новый год для всех – это праздник ожидания чуда. И профсоюзы традиционно в своем Дворце профсоюзов проводят новогоднюю елку. Профсоюзы очень активно уделяют внимание той программе, которую мы проводим «Профсоюзы – детям». Это внимание, которое закладывается с раннего детства в ребенка, оно даст свои плоды со временем. Дети все это помнят, все это остается. И из них вырастет хорошее будущее нашей страны.

Марафон добра «Профсоюзы – детям» только в прошлом году охватил почти 360 тысяч юных белорусов. Новогодние благотворительные праздники – лишь часть общей работы профсоюзов по поддержке подрастающего поколения. Организации поддерживают 170 детских социальных учреждений по всей стране.