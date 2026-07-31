Военная академия Беларуси встретила более 800 новобранцев

Железная дисциплина вместо летних каникул. Военная академия Беларуси встретила новобранцев. Более 800 вчерашних абитуриентов уже примеряют форму, чтобы начать прохождение курса молодого бойца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные занятия у будущих офицеров стартуют в понедельник, 3 августа. Их ждут занятия по строевой, огневой и тактической подготовке, а также изучение общевоинских уставов. А сегодня – организационные вопросы: знакомство с однокурсниками, а также получение обмундирования.

Тимофей Борщевский, курсант Военной академии Беларуси: Поступил в Военную академию, потому что у меня в родне были хорошие примеры. Отец работал в милиции, и еще родственники были связаны с силовыми структурами. Выбрал факультет ракетных войск и артиллерии. Ожидаю от учебы сложностей, чтобы стать сильнее и преодолевать их.

Алексей Рябинин, начальник факультета противовоздушной обороны Военной академии Беларуси:

Ознакомительная практика нужна для того, чтобы дать базу знаний нашим поступившим абитуриентам, чтобы они немножко приобщились к армейскому укладу жизни, поняли, что такое армия. Подготовить их физически, дать знания, которые им помогут дальше осваивать дисциплину и по другим специальностям.

Курс молодого бойца продлится несколько недель. За это время новобранцы адаптируются к условиям службы, изучат основы военного дела и закрепят навыки на практике. А после торжественного принятия присяги курсанты приступят к плановым занятиям на факультетах Военной академии Беларуси.