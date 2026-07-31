Участники форума «Блог.Бай. Третий трудовой» стали героями спецвыпуска ток-шоу на СТВ

В Минске проходит третий форум блогеров Беларуси «Блог.Бай. Третий трудовой». Сегодня, 31 июля, те, кто привык создавать контент, принимают участие в съемке спецвыпуска ток‑шоу «По существу. Суперподкаст» на СТВ.

Авторы сетевого контента получили уникальную возможность не только представить свое видение актуальных проблем, но и изнутри увидеть создание рейтинговых телевизионных шоу, привлекающих миллионы зрителей как в эфире, так и онлайн. Центральной темой дискуссии стали роль современных создателей контента и работа студенческих отрядов. Приглашенные гости поделились наработками в создании эксклюзивного контента и методами привлечения аудитории. Эта встреча не только объединила традиционные и цифровые медиа, но и вдохновила новое поколение на развитие социально значимых проектов.

Никита Мандик, блогер: Блогер – это, во‑первых, человек, который несет какую‑то информацию в массы. Мне не дали выговориться, но, на самом деле, если есть какая‑то классная профессия, но она мало освещена, как молодежь может узнать, что эта профессия реально нужная, востребованная? Сейчас в Беларуси большая проблема – дефицит молодых кадров. Как можно привлечь желание у аудитории работать продолжать в той или иной профессии? Вот только через блогеров.

Денис Трофимчик, агроблогер:

Люди, которые работают где‑то на селе, где‑то на производстве, они, возможно, скромны и говорят, что камеры – лучше не приходить к ним. Но потом дома они свою работу пересматривают. Важно, чтобы они рассказывали, показывали. Здорово, что форум трудовой – мы даже об этом сказали в своих соцсетях. Надеемся, что следующий форум будет уже связан с сельским хозяйством.

Нынешний форум вырос из теоретической площадки, где обсуждали вопросы ответственности в интернете и борьбы с фейками. Но теперь пришло время конкретных дел. Кумиры из сети личным примером доказывают, что трудиться у станка или на стройке – это тренд, вне времени и всегда в цене.