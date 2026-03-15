В Федерации профсоюзов Беларуси вручили паспорта юным гражданам страны

Есть в нашей стране добрая традиция, которой придерживаются уже более 20 лет. Речь идет о республиканской акции «Мы – граждане Беларуси!». В канун Дня Конституции тем, кто достиг больших успехов в учебе, творчестве и спорте, вручают первые паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14-летние юноши и девушки во всех регионах получают главный документ в своей жизни из рук руководителей госорганов и организаций. Так, накануне в Минске лучшие учащиеся столицы собрались в штаб-квартире Федерации профсоюзов Беларуси. Ребятам вручили не только паспорта, но и символичные подарки. Это брендированный бокс с Конституцией и государственным флагом страны, а также набор магнитных элементов, выполненных в форме территориальных единиц нашего государства.

Елизавета Пано, учащаяся средней школы №68 Минска: Для меня 15-е число – это в первую очередь какое-то напоминание, что у нас суверенное государство, что мы идем дальше как-то, что не стоим на месте, что надо помнить свою историю, что надо помнить свои истоки, что наши люди проделали огромную работу в том числе для того, чтобы написать Конституцию. Многие очень старательно исследуют.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Дела, желания у молодежи – явно чувствуется, что они готовы к тому, чтобы идти вперед, занимать новые рубежи, принимать новые решения, развивать свою страну, двигать ее вперед, развивать свои предприятия. Это чувствуется. Мы, профсоюзные движения, гордимся своей молодежью.

Торжественное вручение паспортов подросткам подчеркивает их переход во взрослую жизнь, позволяет еще лучше осознать, что теперь они стали полноправными гражданами Беларуси, ответственными перед ней и ее законами.