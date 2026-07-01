В Наровле при содействии ФПБ появилась новая спортивная площадка

В Наровлянском районе открыли новый социальный объект – подарок от национального профцентра. ФПБ шефствует над регионом уже 20 лет – с 2006 года. Он – один из наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, и профсоюзы ежегодно оказывают помощь учреждениям образования, многодетным семьям, организациям и предприятиям. Особое внимание – созданию современных условий для детей: закупается техника, обустраиваются игровые площадки, спортивные зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние годы профсоюзы помогли приобрести оборудование для Наровлянского колледжа, поддержали создание скейт-парка и детских площадок. Новый объект продолжает линию, это развитие инфраструктуры для молодежи.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: Все те программы, которые были здесь в развитии задач, которые были поставлены Президентом, они дали великолепные плоды. Мы сегодня видим даже по демографической ситуации в Наровле, когда количество детей, рождающихся, больше, чем убыль населения. Отраслевые профсоюзы не только сегодня приехали, они были здесь на протяжении года. Раз в месяц, два раза в месяц руководители приезжали, смотрели, как реализуются те задачи, планы, которые они по своим направлениям наметили.

Сергей Зуб, главный врач Наровлянской центральной районной больницы:

Помощь, маленькой ее никак не назовешь, скажем так, помощь со стороны Федерации профсоюзов, это вклад в нашу хорошую повседневную работу. Это доставляет, скажем так, удовольствие, когда ты идешь на работу, приносить пользу нашим пациентам.

Во время визита делегация ФПБ встретилась с коллективом районной больницы, посетила отделение социальной реабилитации и Наровлянский завод гидроаппаратуры. Обсуждали реализацию программы «Один район – один проект» и дальнейшие направления поддержки региона.