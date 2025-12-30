Юрий Сенько: дети помнят подаренные праздники и добрые эмоции всю жизнь

Дети помнят подаренные праздники и добрые эмоции всю жизнь. Таким мнением поделился председатель Федерации профсоюзов Беларуси. В канун Нового года Юрий Сенько поздравил воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка в рамках акции «Профсоюзы – детям», которая проводится в стране уже более 20 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание уделяется малышам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации: тем, кто воспитывается в интернатных учреждениях, замещающих семьях или проходит длительное лечение. Для них организовали теплый и душевный праздник: хоровод у елки, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, атмосфера настоящего волшебства.

Светлана Дятко, главный врач Борисовского специализированного дома ребенка: На наши праздники приезжают много гостей. Со своей доброй душой, с подарками, со своим хорошим настроением. Они могут подарить детям радость, счастье, счастливые мгновения, счастливые минуты. И когда гости есть, это настоящий праздник. Потому что, да, мы у себя много проводим различных мероприятий – и музыкальные, и спортивные мероприятия. Но это ощущение будней. А праздник должен быть настоящим праздником, с гостями.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Добрая встреча сегодня проходит не только здесь, в этом доме – сегодня по всей республике. Очень важно проводить – это забота о детях. Дети это все помнят. Они будут всю жизнь помнить: и Деда Мороза, и взрослых, и воспитателей своих. Это все родное, это наша страна, это наше будущее. Поэтому мы будем продолжать работать над этой акцией «Профсоюзы – детям» и дальше, и не только в Новый год. Это в процессе. Мы постоянно занимаемся этим вопросом. Считаем, что это очень важно.

Глава ФПБ вручил сертификат на приобретение необходимого оборудования и другие востребованные подарки. Каждый ребенок получил сладкий сюрприз. Сегодня здесь живут 55 детей, 10 из них нуждаются в паллиативной помощи. Часть ребят возвращается в биологические семьи, другие находят новых родителей. В этом году усыновлены 14 малышей, а четверо, принявших участие в празднике, уже выбраны усыновителями и скоро отправятся в семьи.