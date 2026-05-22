Федерация профсоюзов Беларуси активно участвует в развитии туристической отрасли

Сегодня в системе ФПБ – 12 санаториев и крупный туроператор, которые обеспечивают отдых и оздоровление как белорусам, так и иностранным туристам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом говорили во время встречи с трудовым коллективом «Санатория «Нарочь», которая прошла в рамках единого дня информирования. Туризм становится одной из точек роста экономики. Он стимулирует торговлю, сферу питания, развитие новых локаций и сервисов.

В стране создана база, которая позволяет усиливать взаимодействие всех участников рынка и делать отрасль более конкурентоспособной. Все объекты ФПБ включены в программу развития: ведутся текущие и капитальные ремонты, реализуются проекты нового строительства – от обновления корпусов до обустройства набережных и пляжных зон.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Санатории профсоюзов нашей страны абсолютно все включены в программу развития. Видится возможным увеличить количество объектов, которые будут с новыми местами размещения, с отремонтированными местами размещения. Мы работаем над медициной, питанием, оздоровлением, над всем тем, что сегодня нужно человеку, который приехал и хочет получить комплекс услуг. По всем объектам ведутся и текущие ремонты, капитальные, задействованы проекты нового строительства, обустройство набережных, пляжных зон.