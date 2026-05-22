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Федерация профсоюзов Беларуси активно участвует в развитии туристической отрасли

22 мая 2026 06:25
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Федерация профсоюзов Беларуси активно включена в развитие туристической отрасли. Профсоюзные здравницы, туристические объекты и операторы усиливают работу по привлечению гостей и повышению качества услуг.

Сегодня в системе ФПБ – 12 санаториев и крупный туроператор, которые обеспечивают отдых и оздоровление как белорусам, так и иностранным туристам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федерация профсоюзов Беларуси активно участвует в развитии туристической отрасли-2

Об этом говорили во время встречи с трудовым коллективом «Санатория «Нарочь», которая прошла в рамках единого дня информирования. Туризм становится одной из точек роста экономики. Он стимулирует торговлю, сферу питания, развитие новых локаций и сервисов.

В стране создана база, которая позволяет усиливать взаимодействие всех участников рынка и делать отрасль более конкурентоспособной. Все объекты ФПБ включены в программу развития: ведутся текущие и капитальные ремонты, реализуются проекты нового строительства – от обновления корпусов до обустройства набережных и пляжных зон.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Санатории профсоюзов нашей страны абсолютно все включены в программу развития. Видится возможным увеличить количество объектов, которые будут с новыми местами размещения, с отремонтированными местами размещения. Мы работаем над медициной, питанием, оздоровлением, над всем тем, что сегодня нужно человеку, который приехал и хочет получить комплекс услуг. По всем объектам ведутся и текущие ремонты, капитальные, задействованы проекты нового строительства, обустройство набережных, пляжных зон.

Федерация профсоюзов Беларуси активно участвует в развитии туристической отрасли-4

Профсоюзные здравницы адаптируются под новые запросы туристов. Все больше гостей приезжают с расширенными требованиями к питанию, медицине, оздоровительным программам и дополнительным услугам. Поэтому в санаториях обновляют инфраструктуру, модернизируют оборудование, расширяют медицинские направления.

Параллельно совершенствуются стандарты сервиса: внедряются современные подходы к организации отдыха, расширяются оздоровительные программы, усиливается работа с иностранными туристами. Основная цель – создать комплексный, современный продукт, который будет востребован на внутреннем и внешнем рынках и позволит санаторно-курортной системе оставаться драйвером развития туризма в стране.

Новый формат! В Беларуси планируют развивать связку образовательного и промышленного туризма. Подробности здесь.

# Юрий Сенько # Туризм # Федерация профсоюзов Беларуси

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