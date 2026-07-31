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29 августа у Дворца спорта пройдет школьная ярмарка. Что подготовили – рассказали в Мингорисполкоме

31 июля 2026 09:45
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26 июля в Беларуси отметили День работников торговли. Минск – это город, который покупает, продает и развивается впечатляющими темпами. За этим результатом стоит работа тысяч людей. 

Как устроена постоянно меняющаяся торговая система столицы? Об этом и не только поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ. 

Белорусские товары на маркетплейсах. Что покупают чаще всего – ответил эксперт.

Юлия Алексеюк, ведущая: 
В конце августа у Дворца спорта планируется ярмарка товаров к школе с показом коллекции. В чем особенность и почему родителям стоит посетить это мероприятие? 

29 августа у Дворца спорта пройдет школьная ярмарка. Что подготовили – рассказали в Мингорисполкоме-2

Элла Жовтко, заместитель начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Мероприятие запланировано в рамках летних мероприятий «Минск гостеприимный». Будет акцентировано внимание всех наших покупателей на возможности Беллегпрома. Это будут те виды деловой одежды, которые согласованы Министерством образования, чтобы посещать наши школы в этом году. Естественно, в ходе этого показа будет организована продажа товаров к школе. Можно будет посетить нашу ярмарку и докупить все необходимое именно 29 августа.

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# Ярмарки в Минске # Образование в Беларуси # Торговля в Беларуси # Элла Жовтко

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