29 августа у Дворца спорта пройдет школьная ярмарка. Что подготовили – рассказали в Мингорисполкоме

26 июля в Беларуси отметили День работников торговли. Минск – это город, который покупает, продает и развивается впечатляющими темпами. За этим результатом стоит работа тысяч людей.

Как устроена постоянно меняющаяся торговая система столицы? Об этом и не только поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Белорусские товары на маркетплейсах. Что покупают чаще всего – ответил эксперт.

Юлия Алексеюк, ведущая:

В конце августа у Дворца спорта планируется ярмарка товаров к школе с показом коллекции. В чем особенность и почему родителям стоит посетить это мероприятие?