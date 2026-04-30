Более 100 человек получили награды от Федерации профсоюзов Беларуси
За каждым таким результатом – колоссальная работа людей. Отрадно, что говорим мы об этом накануне Праздника труда. Тех, кто является примером профессионализма и преданности своему делу, чествовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 100 человек получили награды от Федерации профсоюзов Беларуси. Среди тех, кого чествовали в столице, представители разных профессий: электрогазосварщики, слесари, бухгалтеры, педагоги, аграрии, транспортники. Те, для кого созидательный труд в почете. А главное – результат влияет на развитие конкретного предприятия, региона и страны в целом.
Инесса Мальцева, председатель первичной организации профсоюзов Средней школы №19 Бобруйска:
У меня есть такое правило – нужно слышать того, кто с тобой рядом, и поддерживать, активно заставлять действовать, помогать. И у нас очень дружный коллектив поэтому.
Александр Станчик председатель первичной организации профсоюзов филиала «Транспортный парк №2» «Минсктранс»:
Самое основное – это соблюдение правил и норм охраны труда на предприятии. Потому что забота профсоюза – это чтобы человек, который приходит на работу, здоровый пришел и здоровый ушел. Это вот самые основные функции профсоюза.
Федерация Профсоюзов Беларуси объединяет около 4 миллионов человек. Объединение стоит на защите трудовых прав и социально-экономических интересов работников.
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
К нашему профсоюзному движению присоединилось практически 540 новых первичных профсоюзных организаций – это практически 10 тысяч человек. Очень приятно, что в первичные профсоюзные организации, областные объединения, республиканские органы управления профсоюзов обращаются наши члены профсоюзов с различными вопросами. Порядка 80 тысяч консультаций, вопросов было задано тех, которые волнуют человека труда.
В Беларуси повышенное внимание уделяют не только созданию комфортных и безопасных условий на рабочих местах, но и отдыху сотрудников. Только за 2025 год при поддержке Федерации профсоюзов в Беларуси оздоровление прошли более 84 тысяч работников.