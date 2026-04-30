За каждым таким результатом – колоссальная работа людей. Отрадно, что говорим мы об этом накануне Праздника труда. Тех, кто является примером профессионализма и преданности своему делу, чествовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 человек получили награды от Федерации профсоюзов Беларуси. Среди тех, кого чествовали в столице, представители разных профессий: электрогазосварщики, слесари, бухгалтеры, педагоги, аграрии, транспортники. Те, для кого созидательный труд в почете. А главное – результат влияет на развитие конкретного предприятия, региона и страны в целом.

Инесса Мальцева, председатель первичной организации профсоюзов Средней школы №19 Бобруйска:

У меня есть такое правило – нужно слышать того, кто с тобой рядом, и поддерживать, активно заставлять действовать, помогать. И у нас очень дружный коллектив поэтому.

Александр Станчик председатель первичной организации профсоюзов филиала «Транспортный парк №2» «Минсктранс»:

Самое основное – это соблюдение правил и норм охраны труда на предприятии. Потому что забота профсоюза – это чтобы человек, который приходит на работу, здоровый пришел и здоровый ушел. Это вот самые основные функции профсоюза. Федерация Профсоюзов Беларуси объединяет около 4 миллионов человек. Объединение стоит на защите трудовых прав и социально-экономических интересов работников.