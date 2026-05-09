Юрий Сенько: каждый белорус делает все, чтобы сохранить память о Победе

Беларусь бережно хранит память о каждом, кто сражался на передовой, в лесных штабах и подполье. Их самоотверженность стала фундаментом триумфа 1945 года – Победы, которая определила наше будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самом центре Минска возвышается монумент, ставший не просто памятником, а воплощением этой Великой Победы. Сегодня тысячи благодарных потомков приходят к Вечному огню, чтобы склонить головы перед подвигом советского народа.