Юрий Сенько: каждый белорус делает все, чтобы сохранить память о Победе
Беларусь бережно хранит память о каждом, кто сражался на передовой, в лесных штабах и подполье. Их самоотверженность стала фундаментом триумфа 1945 года – Победы, которая определила наше будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В самом центре Минска возвышается монумент, ставший не просто памятником, а воплощением этой Великой Победы. Сегодня тысячи благодарных потомков приходят к Вечному огню, чтобы склонить головы перед подвигом советского народа.
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Глеб Прокофьев, корреспондент:
Сегодня у подножия обелиска в самом центре Минска по-особенному торжественно. Несмотря на ранний час, площадь Победы уже наполнена людьми. Сюда приходят по зову сердца, чтобы поклониться подвигу тех, кто подарил нам право жить.
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
81 год прошел, но каждый белорус помнит и все делает для того, чтобы передать память поколению, молодежи. Чтобы мы все знали и понимали, что произошло, насколько это была страшная трагедия, которую необходимо понимать, знать, рассказывать детям.
Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:
Иосиф Каминский, единственный выживший в Хатынской трагедии, завещал нам, последующим поколениям: люди, не допустите больше такого. И эта память – эта правда о войне. Этот великий подвиг в годы Великой Отечественной и Великая Победа, они действительно должны быть всегда в наших сердцах.
Этот мемориал, выросший из пепла почти разрушенного Минска, стал олицетворением мужества и стойкости. Спустя десятилетия он снова и снова объединяет поколения: и тех, кто знает о войне из первых уст, и совсем молодых ребят. Для каждого белоруса это место личной силы и благодарности. Ведь своя история и свой герой есть в каждой семье, и сегодня эти истории сливаются здесь в одну общую память нашего народа.
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