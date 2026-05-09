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Юрий Сенько: каждый белорус делает все, чтобы сохранить память о Победе

09 мая 2026 08:01
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Беларусь бережно хранит память о каждом, кто сражался на передовой, в лесных штабах и подполье. Их самоотверженность стала фундаментом триумфа 1945 года – Победы, которая определила наше будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самом центре Минска возвышается монумент, ставший не просто памятником, а воплощением этой Великой Победы. Сегодня тысячи благодарных потомков приходят к Вечному огню, чтобы склонить головы перед подвигом советского народа. 

Празднование Дня Победы: какие мероприятия пройдут в Минске – читайте здесь.

Юрий Сенько: каждый белорус делает все, чтобы сохранить память о Победе-2

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Сегодня у подножия обелиска в самом центре Минска по-особенному торжественно. Несмотря на ранний час, площадь Победы уже наполнена людьми. Сюда приходят по зову сердца, чтобы поклониться подвигу тех, кто подарил нам право жить. 

Юрий Сенько: каждый белорус делает все, чтобы сохранить память о Победе-4

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
81 год прошел, но каждый белорус помнит и все делает для того, чтобы передать память поколению, молодежи. Чтобы мы все знали и понимали, что произошло, насколько это была страшная трагедия, которую необходимо понимать, знать, рассказывать детям.

Юрий Сенько: каждый белорус делает все, чтобы сохранить память о Победе-6

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:
Иосиф Каминский, единственный выживший в Хатынской трагедии, завещал нам, последующим поколениям: люди, не допустите больше такого. И эта память – эта правда о войне. Этот великий подвиг в годы Великой Отечественной и Великая Победа, они действительно должны быть всегда в наших сердцах.

Юрий Сенько: каждый белорус делает все, чтобы сохранить память о Победе-8

Этот мемориал, выросший из пепла почти разрушенного Минска, стал олицетворением мужества и стойкости. Спустя десятилетия он снова и снова объединяет поколения: и тех, кто знает о войне из первых уст, и совсем молодых ребят. Для каждого белоруса это место личной силы и благодарности. Ведь своя история и свой герой есть в каждой семье, и сегодня эти истории сливаются здесь в одну общую память нашего народа.

Подробнее в видео.

# Великая Отечественная война # День Победы # Наталья Воронова # Юрий Сенько

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