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«МЛ Витебск» и столичное «Динамо» сыграют в третьем отборочном раунде Лиги конференций

31 июля 2026 11:31
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«МЛ Витебск» и столичное «Динамо» сыграют в третьем отборочном раунде Лиги Конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Северяне» и в ответной встрече обыграли «Сутьеску». Теперь – менее разгромно. Автором первого гола стал Артем Концевой. Ближе к концу игры черногорцы сравняли цифры на табло. Однако перед финальным свистком Диабате принес викторию – 2:1. Неделей ранее также сильнее был белорусский коллектив – 3:0. В решающем туре квалификации «МЛ Витебску» будет противостоять «Борац» из Боснии и Герцеговины. Еврокубковый сезон продолжит и минское «Динамо». Оно потерпело минимальное поражение от «Нефтчи». Однако благодаря успеху в первом матче – 4:2 – будет выступать дальше. Соперник далеко не подарок. Это португальская «Брага». А вот БАТЭ вынужден сойти с дистанции. Обладателя национального кубка разгромил швейцарский «Сьон» – 0:4.

# Футбол # Футбол Беларуси

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