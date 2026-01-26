Единство и здоровый образ жизни! «Профсоюзная лыжня» собрала более 200 участников

Единство и здоровый образ жизни. Первая в нынешнем сезоне «Профсоюзная лыжня» собрала более 200 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это представители различных сфер деятельности, при чем участвовали целыми семьями. Наибольший интерес вызвал масс-старт. Участники преодолели дистанцию в 1200 метров. Но а самые активные пробовали свои силы на трассе в 300 метров с препятствиями. Помимо спортивной части праздника, гостей угощали блюдами белорусской кухни, горячим чаем, а также подготовили развлекательную программу.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Массовый забег, посвященный в большей степени не результату, а единству нашего профсоюзного движения. Такие выезды пропагандируют здоровый образ жизни, показывают нашему подрастающему поколению, как правильно надо заботиться о своем здоровье.

Профсоюзы ежегодно во всех регионах страны организуют спортивные мероприятия. В них участвуют до 800 тысяч человек.