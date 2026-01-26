Прямой эфир

Единство и здоровый образ жизни! «Профсоюзная лыжня» собрала более 200 участников

26 января 2026 08:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Единство и здоровый образ жизни. Первая в нынешнем сезоне «Профсоюзная лыжня» собрала более 200 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единство и здоровый образ жизни! «Профсоюзная лыжня» собрала более 200 участников-2

Это представители различных сфер деятельности, при чем участвовали целыми семьями. Наибольший интерес вызвал масс-старт. Участники преодолели дистанцию в 1200 метров. Но а самые активные пробовали свои силы на трассе в 300 метров с препятствиями. Помимо спортивной части праздника, гостей угощали блюдами белорусской кухни, горячим чаем, а также подготовили развлекательную программу.

Единство и здоровый образ жизни! «Профсоюзная лыжня» собрала более 200 участников-4

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Массовый забег, посвященный в большей степени не результату, а единству нашего профсоюзного движения. Такие выезды пропагандируют здоровый образ жизни, показывают нашему подрастающему поколению, как правильно надо заботиться о своем здоровье.

Профсоюзы ежегодно во всех регионах страны организуют спортивные мероприятия. В них участвуют до 800 тысяч человек. 

# Юрий Сенько # Профсоюзы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске стартовал новый этап проекта «Их именами названы студенческие отряды»
26 января 2026 08:23

В Минске стартовал новый этап проекта «Их именами названы студенческие отряды»

Китаянка преподает студентам БГУКИ! Жительница Поднебесной рассказала, почему выбрала Беларусь
26 января 2026 08:10

Китаянка преподает студентам БГУКИ! Жительница Поднебесной рассказала, почему выбрала Беларусь

Почему поход в частную ветклинику иногда оборачивается внушительным расчётом? Разберутся в ток-шоу «По существу»
26 января 2026 07:59

Почему поход в частную ветклинику иногда оборачивается внушительным расчётом? Разберутся в ток-шоу «По существу»