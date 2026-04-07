Профсоюзы Беларуси и России усиливают сотрудничество в сфере охраны труда

Производственный травматизм в мире является острой социальной проблемой, которая уносит миллионы жизней. При этом Беларусь второй год подряд выходит на исторический минимум смертельных случаев на производстве, демонстрируя устойчивое снижение этого опасного фактора. Вопросы безопасности труда и ответственности работодателей обсудили на белорусско-российском форуме в Минске. Площадка объединила представителей профсоюзов, органов власти и экспертов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной акцент – на практические механизмы профилактики: от совершенствования законодательства до внедрения цифровых инструментов контроля. Особая роль здесь отводится общественным инспекторам – самим работникам, вовлеченным в производственный процесс. Такой подход позволяет выявлять потенциальные угрозы на ранней стадии и снижать вероятность несчастных случаев. При этом масштаб проблематики остается значительным. Только за 2025 год профсоюзы выявили более 50 тысяч нарушений в сфере охраны труда. Это подтверждает: системная работа дает результат, но требует постоянного контроля и обновления подходов.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

В прошлом году мы активно занимались разработкой закона «Об охране труда». Наши все предложения, которые касались применения более современных методов работы по охране труда были приняты законодательно и включены в закон «Об охране труда». Поэтому сегодняшний семинар – это важное мероприятие, обменяться опытом, поделиться самыми лучшими наработками, найти решения, которые в будущем позволят минимизировать риски появления несчастных случаев на производстве.