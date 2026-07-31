Выездное заседание экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики проходит в Россонах

Туристический потенциал региона должен превращать впечатления в экономику. Об этом заявила Наталья Кочанова на выездном заседании экспертно‑консультативного совета при Президиуме Совета Республики. Оно проходит в Россонах. В центре внимания – новые тренды и точки роста, которые стоит использовать для повышения туристического потенциала региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед заседанием участники ознакомились с выставкой туристического потенциала Россонского, Ушачского и Верхнедвинского районов. Там представлены программы активного и экологического отдыха, гастрономические и исторические маршруты. Среди уникальных проектов – выращивание фундука и трюфелей, а также выпечка местного хлеба.