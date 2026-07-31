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Выездное заседание экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики проходит в Россонах

31 июля 2026 10:58
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Туристический потенциал региона должен превращать впечатления в экономику. Об этом заявила Наталья Кочанова на выездном заседании экспертно‑консультативного совета при Президиуме Совета Республики. Оно проходит в Россонах. В центре внимания – новые тренды и точки роста, которые стоит использовать для повышения туристического потенциала региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед заседанием участники ознакомились с выставкой туристического потенциала Россонского, Ушачского и Верхнедвинского районов. Там представлены программы активного и экологического отдыха, гастрономические и исторические маршруты. Среди уникальных проектов – выращивание фундука и трюфелей, а также выпечка местного хлеба.

Выездное заседание экспертно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики проходит в Россонах-2

Оксана Королева, директор туристической деревни:
Мы пытаемся возродить, скажем так, деревню в лучших ее традициях, в лучших стилях. Мы пытаемся готовить все, что можно приготовить у себя, вырастить все, что можно вырастить. Мы печем хлеб, варим сыры. У нас есть фундуковый сад. Мы под фундук посадили трюфель. Мы – единственные вообще на территории бывшего Советского Союза, кто пытается вырастить трюфель.

Перед туристической отраслью страны стоит ряд задач: повышение качества и доступности услуг, развитие инфраструктуры, подготовка квалифицированных экскурсоводов и цифровизация сферы.

# Наталья Кочанова

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