Праздник труда! Шествия и гулянья проходят во всех уголках Беларуси

Праздник труда сегодня, 1 мая, сплотил всех белорусов. Шествия и гулянья проходят во всех уголках страны. В столице мероприятия традиционно начались у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители трудовых коллективов возложили цветы к монументу в память о героическом подвиге наших предков. После этого центром торжеств стал парк Победы. Сегодня здесь собралось около 20 тысяч человек. Первомай напоминает о ценности каждого сотрудника и его вкладе в общее дело. – Мы умеем и работать и отдыхать. Сегодня очень красивые локации. Все профсоюзные организации показывают, как они трудятся, чего достигли. Поэтому очень приятно, что все здесь сегодня собрались.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

В этот день мы отмечаем не только наступление полноценной весны, но мы отмечаем и праздник наших результатов. Результатов в нашем труде, в науке, в творчестве. Потому что для нас трудящийся человек – это не только рабочий и не только крестьянин. Это все люди, которые создают своим трудом наши достижения. Дают стране чувствовать себя развитой, уверенной и стремящейся в будущее.

Хочется идти работать именно там, где социальная защита более расширена, где большой пакет государственных услуг оказывается, так как семья это не только один человек, это и дети. Всегда хочется, чтобы и по медицинской стороне мы были защищены, и в детский сад всегда можно было устроить.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

За 2025 год или к 1 мая сегодняшнего дня у нас появилось практически 550 новых первичных профсоюзных организаций. А это практически около 10 тысяч человек, которые присоединились, понимая значимость, важность профсоюзного движения. Понимая, что это возможность вместе с нанимателями искать новые решения для своих предприятий, для увеличения возможностей через коллективный договор, для скрепления коллектива. Это новые возможности. И трудящиеся наши страны хорошо это понимают.

В парке Победы – представители разных поколений и профессий. Присоединилась к празднованию и команда СТВ.