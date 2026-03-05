Качество отдыха и оздоровления! Подведены итоги работы санаториев, гостиниц и туркомплексов системы ФПБ

Качество отдыха и оздоровления работников – в центре внимания профсоюзов. Об этом заявил председатель ФПБ Юрий Сенько, подводя итоги работы санаториев, гостиниц и туристических комплексов Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, сегодня ключевая задача – обеспечить доступные и комфортные условия для восстановления здоровья трудящихся и их семей. Профсоюзная санаторно-курортная инфраструктура проходит масштабное обновление и выходит на новый уровень. При этом, развитие внутреннего туризма – это и возможность показать страну, и важный вклад в экономику. Программой социально-экономического развития предусмотрено удвоение доли туризма в ВВП в ближайшие годы.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Туризм для нашей страны – это очень большая возможность показать свою страну, дать возможность людям оздоровиться. Профсоюзы, как я сказал, это большой оператор, который сегодня выполняет задачи в стране по развитию санаторно-курортного оздоровительного туризма. И сегодня мы подвели итоги работы наших предприятий, которые показали очень неплохие результаты работы за 2025 год. Мы провели соответствующий конкурс, разработали свою программу развития туризма, профсоюзного туризма в своей стране. Она очень насыщенная и полностью соответствует тем темпам, тем задачам, которые государство сегодня поставило в целом перед всей туристической отраслью нашей страны.