Сенько: нет такого участка, где бы программа социально-экономического развития не касалась людей
19 декабря 2025-го Беларусь перевернула еще одну очень важную страницу в своей новейшей истории. И именно этот момент определит наше ближайшее будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Семь приоритетов – демография, человеческий потенциал, качественна и удобная среда, конкурентоспособность с опорой на технологическое развитие и цифровую трансформацию, сильные регионы, укрепление обороноспособности, туристический потенциал.
Александр Версоцкий, председатель Лидского райисполкома, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Мы в этом году в Лидском замке приняли туристов в два раза больше, это официально по билетам, чем приняли в прошлом году. И это, поверьте, не потолок.
Докладывает глава правительства, но разрабатывали всей страной. В авангарде была самая массовая организация гражданского общества – профсоюзы.
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
У нас нет такого участка, чтобы не касалась программа социально-экономического развития наших людей. Абсолютно полностью все сферы, начиная от экономики, от промышленности, сельского хозяйства, завершая туризмом и другими аспектами, все абсолютно нам важно. И все абсолютно мы изучали. В ожидании обсуждения программы, которая, уверены, учитывая ее глубокую проработку, будет принята, эта программа действий на ближайшую пятилетку.