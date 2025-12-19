Сенько: нет такого участка, где бы программа социально-экономического развития не касалась людей

19 декабря 2025-го Беларусь перевернула еще одну очень важную страницу в своей новейшей истории. И именно этот момент определит наше ближайшее будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семь приоритетов – демография, человеческий потенциал, качественна и удобная среда, конкурентоспособность с опорой на технологическое развитие и цифровую трансформацию, сильные регионы, укрепление обороноспособности, туристический потенциал.