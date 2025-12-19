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Сенько: нет такого участка, где бы программа социально-экономического развития не касалась людей

19 декабря 2025 17:50
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19 декабря 2025-го Беларусь перевернула еще одну очень важную страницу в своей новейшей истории. И именно этот момент определит наше ближайшее будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семь приоритетов – демография, человеческий потенциал, качественна и удобная среда, конкурентоспособность с опорой на технологическое развитие и цифровую трансформацию, сильные регионы, укрепление обороноспособности, туристический потенциал.

Сенько: нет такого участка, где бы программа социально-экономического развития не касалась людей-2

Александр Версоцкий, председатель Лидского райисполкома, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Мы в этом году в Лидском замке приняли туристов в два раза больше, это официально по билетам, чем приняли в прошлом году. И это, поверьте, не потолок. 

Докладывает глава правительства, но разрабатывали всей страной. В авангарде была самая массовая организация гражданского общества – профсоюзы.

Сенько: нет такого участка, где бы программа социально-экономического развития не касалась людей-4

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
У нас нет такого участка, чтобы не касалась программа социально-экономического развития наших людей. Абсолютно полностью все сферы, начиная от экономики, от промышленности, сельского хозяйства, завершая туризмом и другими аспектами, все абсолютно нам важно. И все абсолютно мы изучали. В ожидании обсуждения программы, которая, уверены, учитывая ее глубокую проработку, будет принята, эта программа действий на ближайшую пятилетку.

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# Юрий Сенько # Всебелорусское народное собрание # Александр Версоцкий

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