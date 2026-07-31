Продавцы – профессия прошлого? Наталья Левкевич рассказала, как меняется торговля

Как устроена постоянно меняющаяся торговая система столицы? Об этом и не только поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

26 июля в Беларуси отметили День работников торговли. Минск – это город, который покупает, продает и развивается впечатляющими темпами. За этим результатом стоит работа тысяч людей.

Наталья Левкевич, директор Минского государственного колледжа торговли и коммерции: Такого опасения нет. Она, конечно, будет трансформироваться. Но все равно работник торговли останется. Может быть, изменится название. Он будет называться не продавец. В этом направлении мы работаем.

Юлия Алексеюк, ведущая: Наталья Николаевна, а у вас нет опасений, что продавцы – это будет профессия, которая уже отойдет в прошлое?

Наталья Левкевич: Конечно. Мы обучаем, и наши дети знают, что большую долю своего труда они должны вложить в консультирование покупателя, когда он приходит. Создавать благоприятную атмосферу нахождения покупателя в магазине. Поэтому, конечно, она трансформируется.

Юлия Алексеюк:

Чего боятся студенты перед первым рабочим днем?

Наталья Левкевич:

Наши учащиеся не боятся первого рабочего дня, потому что учебный процесс построен так, что за три года обучения они посещают все торговые объекты, на которые впоследствии распределяются. Они знакомы и с торговыми объектами, и со складскими помещениями, с коллективами. И поэтому они проходят полугодовую практику и туда же распределяются на работу. У них этого барьера нет.

Юлия Алексеюк:

Практику проходят, распределяются. Каков путь дальше? Есть ли перспективы роста и каким он может быть? Может быть, есть примеры из реальной жизни?

Наталья Левкевич:

Самый лучший пример – министр антимонопольного регулирования и торговли, выпускник нашего колледжа. Торговля развивается динамично и позволяет учащимся, в зависимости от их личных качеств, от профессиональных компетенций, от двух до шести лет занимать ведущие должности на торговом предприятии.

Повышать свой образовательный уровень нужно для того, чтобы двигаться по карьерной лестнице. Торговля – одна из сфер, где это происходит очень быстро. Например, Мингорисполком проводит конкурс «Минский мастер». Ежегодно выпускники нашего колледжа, которые уже работают на торговых предприятиях, становятся его призерами. Поэтому как раз таки карьерный лифт очень стремительный при желании.