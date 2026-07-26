Прямой эфир

Новости по тегу #Юрий Кардымон

Получали деньги в конвертах! В КГК раскрыли более 108 преступлений с «серыми» зарплатами
26 июля 2026 10:39

Получали деньги в конвертах! В КГК раскрыли более 108 преступлений с «серыми» зарплатами

Следственный комитет обеспечил возвращение в бюджет государства более 60 миллионов рублей
20 февраля 2026 11:00

Следственный комитет обеспечил возвращение в бюджет государства более 60 миллионов рублей

Сумма незаконных сделок – 140 тыс. рублей! Кого подозревают? Детали дела о коррупции в энергоотрасли
15 октября 2025 17:20

Сумма незаконных сделок – 140 тыс. рублей! Кого подозревают? Детали дела о коррупции в энергоотрасли

Работники трёх столичных предприятий подозреваются в коррупции
15 октября 2025 14:02

Работники трёх столичных предприятий подозреваются в коррупции

В 2023 году КГК выявил 103 факта выплат зарплат «в конвертах»
21 мая 2024 15:03

В 2023 году КГК выявил 103 факта выплат зарплат «в конвертах»

Стоимость – около 1,8 млн долларов. Контрабандисты построили преступную схему на продаже бивней мамонтов
26 мая 2023 16:55

Стоимость – около 1,8 млн долларов. Контрабандисты построили преступную схему на продаже бивней мамонтов

Руководитель фирмы по изготовлению памятников обманул сотни белорусов. Что грозит мошеннику?
02 мая 2023 17:11

Руководитель фирмы по изготовлению памятников обманул сотни белорусов. Что грозит мошеннику?

В «Новом зрении» 5 лет выплачивали зарплату в конвертах – возбуждено уголовное дело
18 апреля 2023 07:39

В «Новом зрении» 5 лет выплачивали зарплату в конвертах – возбуждено уголовное дело

У задержанных изъяли более 300 тысяч долларов. КГК пресёк незаконную схему поставки лекарств
17 апреля 2023 17:23

У задержанных изъяли более 300 тысяч долларов. КГК пресёк незаконную схему поставки лекарств

«Не платят деньги, врут постоянно». Как узнать о добросовестности организации перед устройством на работу?
27 января 2023 19:43

«Не платят деньги, врут постоянно». Как узнать о добросовестности организации перед устройством на работу?

Дело может дойти до уголовной ответственности. Чем опасны зарплаты в конвертах?
26 декабря 2022 10:04

Дело может дойти до уголовной ответственности. Чем опасны зарплаты в конвертах?

По документам люди жили на стройке. Как бороться с долгостроями на бумаге?
21 декабря 2022 19:29

По документам люди жили на стройке. Как бороться с долгостроями на бумаге?