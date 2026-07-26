Новости по тегу #Юрий Кардымон

Серые доходы получали более 18 тысяч работников. Чаще всего теневые схемы используют в сфере услуг и розничной торговли – там, где преобладает наличный расчет.
Представители организации официально заявили о намерении в дальнейшем вести коммерческую деятельность на территории Беларуси.
В получении взятки подозреваются руководители высшего и среднего звена трех столичных организаций.
Коммерсанты передавали денежные средства за подписание договора на поставку оборудования, согласования акта сдачи-приемки и снижение стоимости производственной продукции.
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