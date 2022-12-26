Дело может дойти до уголовной ответственности. Чем опасны зарплаты в конвертах?

Под «серой» и «черной» зарплатами и зарплатой в конверте понимаются формы оплаты труда работников, операции по которым не отражаются в регистрах бухгалтерского учета и не оформляются документально субъектами хозяйствования.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела ДФР КГК Республики Беларусь: Такое негативное явление, как заработная плата в конвертах, является одним из признаков теневой экономики. Источники серых выплат весьма разнообразны, начиная от сокрытой выручки и заканчивая выплатами мертвых душ. То есть работники, которые числятся на предприятии, а зарплату за них получают другие.

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Основным, наверное, источником поступления информации о зарплатах в конверте является сообщение граждан и юридических лиц в налоговые органы. Кроме того, проводятся различные оперативные мероприятия уполномоченными органами с применением научно-технических средств.

Работники, получающие такие выплаты, порой не задумываются о последствиях. Причиняется вред не только государству и обществу, но и собственным интересам. Например, нет социальных гарантий в связи с временной нетрудоспособностью, обучением, рождением ребенка, а в будущем можно столкнуться с низким размером пенсии.

Юрий Кардымон:

Для Комитета госконтроля борьба с зарплатами в конвертах явление не новое. Нами уже выработан и отработан достаточно четкий алгоритм взаимодействия с налоговыми органами, с органами Фонда социальной защиты Республики Беларусь на предмет выявления таких выплат. Более пристальное внимание к борьбе с этим мы начали с прошлого года, работа ведется комплексно и системно.