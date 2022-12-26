Дело может дойти до уголовной ответственности. Чем опасны зарплаты в конвертах?

Под «серой» и «черной» зарплатами и зарплатой в конверте понимаются формы оплаты труда работников, операции по которым не отражаются в регистрах бухгалтерского учета и не оформляются документально субъектами хозяйствования.
Под «серой» и «черной» зарплатами и зарплатой в конверте понимаются формы оплаты труда работников, операции по которым не отражаются в регистрах бухгалтерского учета и не оформляются документально субъектами хозяйствования.
Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела ДФР КГК Республики Беларусь:
Такое негативное явление, как заработная плата в конвертах, является одним из признаков теневой экономики. Источники серых выплат весьма разнообразны, начиная от сокрытой выручки и заканчивая выплатами мертвых душ. То есть работники, которые числятся на предприятии, а зарплату за них получают другие.
Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Основным, наверное, источником поступления информации о зарплатах в конверте является сообщение граждан и юридических лиц в налоговые органы. Кроме того, проводятся различные оперативные мероприятия уполномоченными органами с применением научно-технических средств.
Работники, получающие такие выплаты, порой не задумываются о последствиях. Причиняется вред не только государству и обществу, но и собственным интересам. Например, нет социальных гарантий в связи с временной нетрудоспособностью, обучением, рождением ребенка, а в будущем можно столкнуться с низким размером пенсии.
Юрий Кардымон:
Для Комитета госконтроля борьба с зарплатами в конвертах явление не новое. Нами уже выработан и отработан достаточно четкий алгоритм взаимодействия с налоговыми органами, с органами Фонда социальной защиты Республики Беларусь на предмет выявления таких выплат. Более пристальное внимание к борьбе с этим мы начали с прошлого года, работа ведется комплексно и системно.
Захар Ладутько:
В первую очередь проводят профилактические мероприятия. Они проводят мониторинг деятельности субъектов хозяйствования, проводят анализ финансово-хозяйственной деятельности, кроме того, проводят внеплановые проверки, также проводятся выездные проверки и камеральные.
За уклонение от уплаты налогов предусмотрена уголовная ответственность, за умышленную неуплату страховых взносов и за доказанный факт их умышленного неначисления можно поплатиться рублем.
Юрий Кардымон:
Если говорить о цифрах, то, например, в прошлом году по фактам выплаты зарплаты в конвертах нами было выявлено более 30 преступлений. Было установлено более 800 работников, которым такая заработная плата выплачивалась. А ущерб государству составил более 7,2 млн рублей, за 11 месяцев 2022 года нами выявлено уже более 60 преступлений.
Такой рост вовсе не означает, что преступлений становится больше. Это лишь значит, что контролирующие и правоохранительные органы усилили работу в данном направлении. Также на сайте Комитета государственного контроля работает онлайн-панель «Скажи нет зарплате в конверте».
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