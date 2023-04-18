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В «Новом зрении» 5 лет выплачивали зарплату в конвертах – возбуждено уголовное дело

18 апреля 2023 07:39
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Новости Литвы. Постоянно жил в Литве, оставался собственником известного медцентра и платил работникам мимо кассы. О том, что стало причиной для возбуждения уголовного дела от чего зависел размер выплат в конверте, рассказали в Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В «Новом зрении» 5 лет выплачивали зарплату в конвертах – возбуждено уголовное дело-1

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:
Проведенными проверочными мероприятиями установлено, что, по крайней мере, на протяжении пяти последних лет работникам предприятия выплачивалась заработная плата в конвертах. Причем размер серых выплат зависел от должности соответствующего работника и его опыта и варьировался от 200 рублей (это выплаты персоналу) до 9 тысяч белорусских рублей – это касается руководства медицинского центра, а также врачей-специалистов. Всего нашими проведенными проверочными мероприятиями было установлено более 50 работников медицинского центра, которым выплачивалась серая зарплата, а сумма таких выплат составила более 2,5 миллиона белорусских рублей.

В «Новом зрении» 5 лет выплачивали зарплату в конвертах – возбуждено уголовное дело-4

Купюры для выплаты серой зарплаты везли в Беларусь в основном из-за границы в валюте, передавали ее разные лица. За игнорирование налогового законодательства в отношении владельца и четырех работников «Нового зрения» возбуждено уголовное дело, их имущество арестовано.

# Комитет госконтроля # общество # Юрий Кардымон # Фотофакт

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