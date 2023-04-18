В «Новом зрении» 5 лет выплачивали зарплату в конвертах – возбуждено уголовное дело

Новости Литвы. Постоянно жил в Литве, оставался собственником известного медцентра и платил работникам мимо кассы. О том, что стало причиной для возбуждения уголовного дела от чего зависел размер выплат в конверте, рассказали в Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:

Проведенными проверочными мероприятиями установлено, что, по крайней мере, на протяжении пяти последних лет работникам предприятия выплачивалась заработная плата в конвертах. Причем размер серых выплат зависел от должности соответствующего работника и его опыта и варьировался от 200 рублей (это выплаты персоналу) до 9 тысяч белорусских рублей – это касается руководства медицинского центра, а также врачей-специалистов. Всего нашими проведенными проверочными мероприятиями было установлено более 50 работников медицинского центра, которым выплачивалась серая зарплата, а сумма таких выплат составила более 2,5 миллиона белорусских рублей.