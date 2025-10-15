Работники трёх столичных предприятий подозреваются в коррупции

В поле зрения Департамента финансовых расследований попали работники трех столичных предприятий в сфере промышленности и энергетики. За незаконное вознаграждение они действовали в интересах одной из коммерческих структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коммерсанты передавали денежные средства за подписание договора на поставку оборудования, согласования акта сдачи-приемки и снижение стоимости производственной продукции. Деньги получали руководители самых разных уровней. Всего вышло более 140 тысяч рублей.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:

По фактам получения взяток и незаконного вознаграждения в отношении трех работников государственных предприятий возбуждены уголовные дела по частям 1 и 3 статьи 430, а также части 1 статьи 433 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

С развитием технических и аналитических возможностей, пресекать факты коррупционных действий правоохранителям удается более эффективно. С начала года Департаментом финансовых расследований выявлено полторы сотни таких преступлений.