Прямой эфир

В 2023 году КГК выявил 103 факта выплат зарплат «в конвертах»

21 мая 2024 15:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сокрытие выручки и «серые» вознаграждения. В 2023 году по фактам выплаты зарплаты «в конвертах» органы Комитета госконтроля выявили больше сотни преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году КГК выявил 103 факта выплат зарплат «в конвертах»-1

Сумма дополнительно предъявленного подоходного налога и страховых взносов составила свыше 24 миллионов рублей. Факты теневых выплат фиксируются регулярно. Не так давно крупную схему выявили в Бресте. Около тысячи работников одной из компаний по оказанию услуг такси получали зарплату «в конверте». Общая сумма вознаграждений мимо кассы составила практически 3 миллиона белорусских рублей, из которых 1 миллион – ущерб государства.

В 2023 году КГК выявил 103 факта выплат зарплат «в конвертах»-4

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела правового обеспечения, информации и работы с обращениями граждан Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:
Если брать динамику, то и количество проведенных проверок, и выявленных преступлений увеличивается, но это не говорит о том, что у нас становится больше выплат заработной платы «в конвертах». Поскольку эти правонарушения имеют высокую степень скрытности и латентности. То есть чем больше выявляем, не говорит о том, что больше у нас правонарушителей, это говорит о том, что государственные органы начали более пристальное внимание уделять и начали больше выявлять.

В 2023 году КГК выявил 103 факта выплат зарплат «в конвертах»-7

Иногда работники даже не догадываются о вовлечении в серые зарплатные схемы. Однако в основной массе нарушения происходят с их согласия. Так что к мониторингу подключаются и налоговые органы. Ежегодно специалисты проверяют около 200 тысяч белорусов на соответствие доходов и расходов. Так, в 2023 году почти 2,5 тысячи человек не смогли пояснить, откуда у них деньги на крупные покупки. Общая сумма превышения расходов над доходами у граждан составила 102 миллиона рублей.

# Комитет госконтроля # общество # Юрий Кардымон

Другие новости рубрики

Все новости
Запись от имени белорусского Президента оставлена в книге соболезнований в посольстве Ирана
21 мая 2024 14:14

Запись от имени белорусского Президента оставлена в книге соболезнований в посольстве Ирана

СК возбудил уголовные дела в отношении 257 представителей экстремистских организаций
21 мая 2024 13:50

СК возбудил уголовные дела в отношении 257 представителей экстремистских организаций

«Вопрос очень актуален». Как изменятся методы работы контрольных органов после совещания у Президента?
21 мая 2024 13:38

«Вопрос очень актуален». Как изменятся методы работы контрольных органов после совещания у Президента?

Лукашенко отправил на доработку проект указа о контрольно-надзорной деятельности
21 мая 2024 13:32

Лукашенко отправил на доработку проект указа о контрольно-надзорной деятельности

В закон о питьевом водоснабжении внесут изменения
21 мая 2024 12:05

В закон о питьевом водоснабжении внесут изменения

Был партизаном, переболел тифом и остался жив. История ветерана Великой Отечественной войны
21 мая 2024 12:00

Был партизаном, переболел тифом и остался жив. История ветерана Великой Отечественной войны

Кто из знаменитостей учился в колледже Глинки? Узнали в 100-летие учреждения
21 мая 2024 11:52

Кто из знаменитостей учился в колледже Глинки? Узнали в 100-летие учреждения

Как организуют последние звонки и выпускные вечера в 2024 году? Рассказала представитель Министерства образования
21 мая 2024 11:36

Как организуют последние звонки и выпускные вечера в 2024 году? Рассказала представитель Министерства образования

Игорь Сергеенко и Наталья Кочанова почтили память Эбрахима Раиси
21 мая 2024 11:35

Игорь Сергеенко и Наталья Кочанова почтили память Эбрахима Раиси

Лукашенко: нам не штрафы нужны и наказания, а улучшение работы предприятий
21 мая 2024 11:29

Лукашенко: нам не штрафы нужны и наказания, а улучшение работы предприятий

Лукашенко привёл к присяге судью Конституционного Суда Светлану Любецкую
21 мая 2024 10:42

Лукашенко привёл к присяге судью Конституционного Суда Светлану Любецкую

Белоруса, перевозившего беспилотник, задержали недалеко от границы с Литвой
21 мая 2024 08:14

Белоруса, перевозившего беспилотник, задержали недалеко от границы с Литвой