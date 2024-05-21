В 2023 году КГК выявил 103 факта выплат зарплат «в конвертах»

Сокрытие выручки и «серые» вознаграждения. В 2023 году по фактам выплаты зарплаты «в конвертах» органы Комитета госконтроля выявили больше сотни преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сумма дополнительно предъявленного подоходного налога и страховых взносов составила свыше 24 миллионов рублей. Факты теневых выплат фиксируются регулярно. Не так давно крупную схему выявили в Бресте. Около тысячи работников одной из компаний по оказанию услуг такси получали зарплату «в конверте». Общая сумма вознаграждений мимо кассы составила практически 3 миллиона белорусских рублей, из которых 1 миллион – ущерб государства.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела правового обеспечения, информации и работы с обращениями граждан Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:

Если брать динамику, то и количество проведенных проверок, и выявленных преступлений увеличивается, но это не говорит о том, что у нас становится больше выплат заработной платы «в конвертах». Поскольку эти правонарушения имеют высокую степень скрытности и латентности. То есть чем больше выявляем, не говорит о том, что больше у нас правонарушителей, это говорит о том, что государственные органы начали более пристальное внимание уделять и начали больше выявлять.