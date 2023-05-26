Стоимость – около 1,8 млн долларов. Контрабандисты построили преступную схему на продаже бивней мамонтов

На момент задержания злоумышленники готовили к отправке в Литву очередную партию бивней и их фрагментов общим весом 3,5 тонны. Стоимость товара на теневом рынке могла составить около 1 миллиона 800 тысяч долларов США. Также установлено, что подозреваемые кроме контрабандной деятельности, нарушали налоговое законодательство.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:

Было установлено, что столичное общество с ограниченной ответственностью наряду с официальным ввозом бивней (то есть это дешевые, некондиционные) также приобретала бивни мамонта за наличный расчет на территории Российской Федерации. Это, как правило, более дорогие, качественные и даже запрещенные к вывозу из России. Впоследствии они перемещались на территории Республики Беларусь. При этом в учет общества помещались документы о якобы произведенных реставрационных работах рядом индивидуальных предпринимателей. Эти работы выполнялись непосредственно работниками общества, а денежные средства, которые поступали на расчетные счета предпринимателей впоследствии обналичивались и передавались должностными лицами общества.