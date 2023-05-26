Стоимость – около 1,8 млн долларов. Контрабандисты построили преступную схему на продаже бивней мамонтов
Новости Беларуси. Контрабандисты с бивнями мамонтов задержаны в Беларуси. Выявить и пресечь незаконную деятельность участников трансграничной преступной группы смогли сотрудники органов пограничной службы и управления Департамента финансовых расследований КГК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Общая масса – 3,5 тонны». Контрабандистов с бивнями мамонтов задержали в Беларуси.
На момент задержания злоумышленники готовили к отправке в Литву очередную партию бивней и их фрагментов общим весом 3,5 тонны. Стоимость товара на теневом рынке могла составить около 1 миллиона 800 тысяч долларов США. Также установлено, что подозреваемые кроме контрабандной деятельности, нарушали налоговое законодательство.
Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:
Было установлено, что столичное общество с ограниченной ответственностью наряду с официальным ввозом бивней (то есть это дешевые, некондиционные) также приобретала бивни мамонта за наличный расчет на территории Российской Федерации. Это, как правило, более дорогие, качественные и даже запрещенные к вывозу из России. Впоследствии они перемещались на территории Республики Беларусь. При этом в учет общества помещались документы о якобы произведенных реставрационных работах рядом индивидуальных предпринимателей. Эти работы выполнялись непосредственно работниками общества, а денежные средства, которые поступали на расчетные счета предпринимателей впоследствии обналичивались и передавались должностными лицами общества.
С 2020 по 2022 годы сумма неуплаченных налогов, по предварительным оценкам, составила более 160 тысяч рублей. Участники незаконной схемы задержаны, на обнаруженные бивни, а также имущество подозреваемых наложен арест. Возбуждено уголовное дело. Проводятся дальнейшие следственные и оперативно-розыскные мероприятия.