По документам люди жили на стройке. Как бороться с долгостроями на бумаге?

Новости Беларуси. Семь уголовных дел только за последние недели возбуждено финансовой милицией Комитета госконтроля в отношении должностных лиц, ответственных за строительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о так называемых долгостроях. К примеру, деньги на возведение объекта выделены. И даже закуплено оборудование. Но станки и линии монтировать некуда, ведь цеха просто нет. А жители одного из районов Могилева даже и не догадывались, что их улицы официально не введены в строй. Школу закончила, а оно все еще стоит. Как решают проблему с долгостроями в Беларуси?

Куда сложнее оказалась ситуация с работающими объектами в жизни, а на бумаге – это затянувшаяся стройка. В Могилеве речь идет о целом квартале. По требованию госконтроля несколько десятков бесхозных улиц обрели хозяина. Ранее они числились в долгостроях, хотя и исправно эксплуатировались.

Николай Зеньчик, начальник управления Комитета государственного контроля Беларуси:

Уже много лет эксплуатируются, люди жили, но машины, как говорится, ездили по дорогам, но они просто были не введены. Где-то что-то было недостроено. Или какое-то разветвление улицы не сделано, или светофор не был поставлен. Здесь основная проблема, почему нет этой динамики, – это нерасторопность местных властей.

В Щучинском районе местное ЖКХ за бюджетные средства у одной из коммерческих структур приобрело станцию обезжелезивания воды. По условиям договора поставщик обязан был привезти оборудование, смонтировать его и провести пусконаладочные работы, и только после этого получить оплату. Но руководитель подразделения ЖКХ дал указание подписать фиктивные документы о выполнении подрядчиком работ и осуществить перевод средств. Деньги поступили на счет, работы на объекте прекратились.

Сроки ввода этого зерносушильного комплекса в Молодечно давно прошли. Еще в 2006 году объект построен и смонтирован, правда, с нарушением требований проектно-сметной документации. Как результат – комплекс не введен в эксплуатацию. По сути – деньги на ветер. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Что стало причиной халатности в каждом конкретном случае, выясняют сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.