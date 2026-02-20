Следственный комитет обеспечил возвращение в бюджет государства более 60 миллионов рублей

Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Организаторами и исполнителями противоправной схемы выступили должностные лица представительства иностранной организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их отношении Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси на основании материалов, представленных Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля, возбуждено уголовное дело.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси: Иностранная компания на территории Республики Беларусь осуществляла деятельность через постоянное представительство по реализации белорусским субъектам хозяйственных различных товаров, не уплачивая при этом налог на прибыль в бюджеты Республики Беларусь.

Константин Гранковский, начальник управления по расследованию преступлений в финансово-кредитной сфере Главного следственного управления Следственного комитета Беларуси:

Участники процесса, объективно оценив положение законодательства, полностью признали вину, чистосердечно раскаялись в содеянном и приняли решение активно способствовать расследованию. В целях возмещения ущерба, уплаты уголовно-правовой компенсации и других имущественных взысканий головная компания внесла на депозит Следственного комитета денежное средство в сумме эквивалентной более 60 миллионам рублей.

Представители организации официально заявили о намерении в дальнейшем вести коммерческую деятельность на территории Беларуси. Теперь уже исключительно в правовом поле, строго соблюдая требования законодательства и с уплатой налогов.