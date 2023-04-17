У задержанных изъяли более 300 тысяч долларов. КГК пресёк незаконную схему поставки лекарств

Новости Беларуси. Комитет госконтроля пресек незаконную схему работы пяти частных компаний, которые поставляли медицинские и фармацевтические товары в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По документам, поставку оформляли в адрес подконтрольных иностранных организаций, которые, завышая стоимость в 4-5 раз, продавали их белорусским частным фирмам. Разница в цене оседала на счетах иностранных фирм-посредников, подконтрольных белорусским компаниям. А сами частники завышали затраты и цены на поставляемые в учреждения здравоохранения страны медицинские и фармацевтические товары. Ущерб, нанесенный государству в виде неуплаченных налогов, оценивается почти в девять миллионов рублей.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:

По факту уклонения от уплаты налогов в отношении должностных лиц, а также учредителей данных организаций возбуждены уголовные дела. Примечательно, что двое из фигурантов уголовных дел были задержаны при попытке пересечь государственную границу Республики Беларусь в пункте пропуска «Лоша». В ходе производства неотложных следственных и других процессуальных действий изъяты денежные средства на общую сумму более 55 тысяч евро и 250 тысяч долларов США. А на имущество подозреваемых наложен арест.