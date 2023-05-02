Руководитель фирмы по изготовлению памятников обманул сотни белорусов. Что грозит мошеннику?

Новости Беларуси. Больше двух сотен потерпевших по всей стране. Они стали жертвами обмана компании по изготовлению могильных памятников и надгробий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня преступная деятельность пересечена сотрудниками Департамента финансовых расследований. Директор предприятия отправился в бега в «гостеприимную» Польшу. Следователи заочно ему предъявили обвинение. О мошеннических схемах недобросовестного бизнесмена в материале Глеба Прокофьева.

Минчанка Ирина Комаровская, похоронив мужа, задумалась об установке могильного памятника. В мае 2022 года на просторах интернета нашла подходящую фирму по изготовлению надгробий. Уже в офисе с ней заключили договор. Женщина внесла 70-процентную предоплату, что составило почти 20 тысяч рублей. Обещали выполнить заказ за пять месяцев, но до сих пор воз и ныне там.

Ирина Комаровская:

Получилось так, что на сегодня, 2023 год, ни памятника, ни денег. Фирма на связь не выходит. Производство у них не работает. Как оказалась, Ирина не единственная, кто стал жертвой этой преступной схемы. В настоящее время правоохранители установили более 200 потерпевших по всей стране, а сумма ущерба превысила 1 миллион рублей.

Я писала постоянно на Viber, спрашивала, готов ли памятник, когда будут фотографии от ретушера, чтобы на одобрение мне скинули. Меня все кормили завтраками, то загруженность большая, три месяца подождите.

Это очень бесчеловечно – наживаться на горе людей. Когда близкий человек, самое страшное у нас уже случилось, ушла мама. Просто наживаться – это бесчеловечно, если хотя бы не вернут деньги, я хочу, чтобы все, кто виновен, были наказаны. «Сумма 13 978 долларов была оплачена». Как компания «Ритуал Гранит» обокрала более 700 клиентов?

Деятельность этой фирмы оказалась в поле зрения правоохранителей. По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, в отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело. Стало известно, что Сергей Руденко свой бизнес начал в 2017-м. Тогда компания называлась «Ритуал Гранит», но в прошлом году из-за финансовых трудностей, руководитель провел реорганизацию. Он создал новую компанию «Студия гранита RG», от имени которой и развернул свою преступную деятельность.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Руденко, сознавая, что все его аферы скоро вскроются, обеспокоился так называемой личной безопасностью. И чтобы избежать уголовного преследования, сбежал в Польшу – страну, которая уже стала приютом для преступников, будь то террористы, экстремисты либо банальное ворье с мошенниками. Там обвиняемый продолжил оформлять заказы, которые выполнять не собирался. Причем обязательное условие всегда – предоплата порядка 70 %. Деньги переводились на зарубежные счета и праздно тратились самим Руденко.

Для клиентов у представителей фирмы была масса отговорок: загруженность производства, большие объемы заказов или возникшие форс-мажорные обстоятельства. На самом же деле компания уже практически не работала: материалы не закупались, а работники были уволены.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:

С целью возмещения причиненного вреда потерпевшим Департаментом финансовых расследований совместно со Следственным комитетом проведен ряд следственных действий, в ходе которых наложен арест на имущество подозреваемого, а также на имущество предприятий, производственной базы, сооружений и объектов недвижимости. Среди имущества, на которое наложен арест, 12 автомобилей, три квартиры, два загородных дома.