«Таким образом было трудоустроено 48 человек». В КГК рассказали о новой схеме недобросовестных предпринимателей

Новости Беларуси. Наша страна, что тут скрывать, чувствует на себе холодное дыхание инфляции. Но в Беларусь ее импортировали вместе с незаконными санкциями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя, если разобраться, первопричины нынешней финансовой ситуации залегают на еще больших глубинах мировой геополитики. Об этом хорошо рассказал наш Президент, посещая БНБК.

И поэтому в Беларуси сегодня не будет дефицита, об этом также заявил глава государства, а цены продолжат регулировать, чтобы в конце концов вернуть справедливость на торговые полки.