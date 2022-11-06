«Таким образом было трудоустроено 48 человек». В КГК рассказали о новой схеме недобросовестных предпринимателей
Новости Беларуси. Наша страна, что тут скрывать, чувствует на себе холодное дыхание инфляции. Но в Беларусь ее импортировали вместе с незаконными санкциями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя, если разобраться, первопричины нынешней финансовой ситуации залегают на еще больших глубинах мировой геополитики. Об этом хорошо рассказал наш Президент, посещая БНБК.
И поэтому в Беларуси сегодня не будет дефицита, об этом также заявил глава государства, а цены продолжат регулировать, чтобы в конце концов вернуть справедливость на торговые полки.
Дело здесь не в новой или старой системе контроля цен, а в извечном вопросе о совести в бизнесе. Случаев недобросовестного ведения предпринимательства хватает. Одни пользуются преференциями не по назначению, другие работают через десятки посредников, пытаясь ввести всех в заблуждение. Или вот – ради экономии на налогах придумывают такие схемы.
Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:
Так, было установлено, что директор одного из предприятий по распиловке древесины организовал регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей своих работников. В последствии с ними заключили договора на оказание услуг по распиловке древесины. И выплачивали им доход вместо заработной платы, которую эти работники получали на предприятии. Всего в качестве индивидуальных предпринимателей таким образом было трудоустроено 48 человек. Таким способом предприятие пыталось снизить нагрузку, связанную с затратами и отчислениями как налогов, так и обязательных страховых взносов социальной защиты населения.
«Закрываться не буду». Предприниматели рассказали, как работает бизнес в новых экономических реалиях.