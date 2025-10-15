Сумма незаконных сделок – 140 тыс. рублей! Кого подозревают? Детали дела о коррупции в энергоотрасли

Департамент финансовых расследований вскрыл факты коррупции в энергетической отрасли. В получении взятки подозреваются руководители высшего и среднего звена трех столичных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даниил Дроботов, корреспондент: В поле зрения Департамента финансовых расследований попали работники трех столичных предприятий в сфере промышленности и энергетики. За незаконное вознаграждение они действовали в интересах одной из коммерческих структур.

Во всех случаях получатели взяток были руководителями разного звена, но передавали их работники одного общества с ограниченной ответственностью. Самую крупную партию получил первый зам генерального директора одной из госорганизаций.

В интересах следствия указать название предприятия мы не можем. Известно, что специализируется оно на монтаже и установке промышленных машин и оборудования. За деньги топ-менеджер подписал договор на поставку оборудования от частника. Услугу топ-менеджера оценили в 134 тысячи рублей.