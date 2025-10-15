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Сумма незаконных сделок – 140 тыс. рублей! Кого подозревают? Детали дела о коррупции в энергоотрасли

15 октября 2025 17:20
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Департамент финансовых расследований вскрыл факты коррупции в энергетической отрасли. В получении взятки подозреваются руководители высшего и среднего звена трех столичных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сумма незаконных сделок – 140 тысяч рублей. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование.

Подробности резонансного дела узнал Даниил Дроботов.

Сумма незаконных сделок – 140 тыс. рублей! Кого подозревают? Детали дела о коррупции в энергоотрасли-2

Даниил Дроботов, корреспондент:
В поле зрения Департамента финансовых расследований попали работники трех столичных предприятий в сфере промышленности и энергетики. За незаконное вознаграждение они действовали в интересах одной из коммерческих структур.

Работники трёх столичных предприятий подозреваются в коррупции.

Сумма незаконных сделок – 140 тыс. рублей! Кого подозревают? Детали дела о коррупции в энергоотрасли-4

Во всех случаях получатели взяток были руководителями разного звена, но передавали их работники одного общества с ограниченной ответственностью. Самую крупную партию получил первый зам генерального директора одной из госорганизаций. 

В интересах следствия указать название предприятия мы не можем. Известно, что специализируется оно на монтаже и установке промышленных машин и оборудования. За деньги топ-менеджер подписал договор на поставку оборудования от частника. Услугу топ-менеджера оценили в 134 тысячи рублей.

Сумма незаконных сделок – 140 тыс. рублей! Кого подозревают? Детали дела о коррупции в энергоотрасли-6

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:
При получении денежных средств с поличным он был задержан. В занимаемой должности должностное лицо организации находилось более 10 лет, а его среднемесячная заработная плата составляла около 10 тысяч белорусских руб. В отношении должностного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сумма незаконных сделок – 140 тыс. рублей! Кого подозревают? Детали дела о коррупции в энергоотрасли-8

В марте 2025 года за незаконное финансовое сотрудничество с теми же коммерсантами был задержан один из руководителей минской организации по выпуску электродвигателей. К начальнику отдела обратились с предложением снизить стоимость производимого оборудования. По договоренности денежную разницу частники передали мужчине в качестве вознаграждения. Цена вопроса, который оставил целый шлейф жизненных проблем, 5 тысяч рублей.

Сумма незаконных сделок – 140 тыс. рублей! Кого подозревают? Детали дела о коррупции в энергоотрасли-10

Ольга Хрол, старший следователь отдела процессуального контроля УСК Минска:
Противоправная деятельность фигурантов пресечена сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Подозреваемые дали признательные показания, возместили доход, полученный преступным путем, на их имущество наложен арест.

На фигурантов завели уголовные дела за получение взятки и незаконное вознаграждение. Сейчас правоохранительные органы ведут предварительное расследование.

Подробнее смотрите в видео.

# Комитет государственного контроля Республики Беларусь # Коррупция # Юрий Кардымон

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