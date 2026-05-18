Новости по тегу #Юрий Фролов

Туристический потенциал Минска активно развивается: столица уже преодолела отметку в миллион туристов за год, опираясь на историко-культурное наследие, промышленный туризм и отдых на водных экосистемах. Появляются и новые объекты.
Юрий Фролов подчеркнул, что наша страна находится в тренде мировых цифровых технологий. В Беларуси наращивают производство современной компьютерной техники и автокомпонентов.
Юрий Фролов также посетил производство.
Стратегические задачи на ближайшую перспективу обсудил помощник Президента – инспектор по Минску Юрий Фролов с трудовым коллективом крупнейшей сети государственных ювелирных магазинов.
За 9 месяцев их стало меньше примерно на 11 %.
Диалоговая площадка прошла в рамках Единого дня информирования и посвящена Неделе родительской любви.
В важную историческую дату говорили о самобытности белорусского народа и национальной самоидентичности.
Обучение в нем рассчитано на 36 часов и проходить его будут только самые подготовленные студенты.
Юрий Фролов посетил цеха предприятия, ознакомился с производством и тем, как здесь идет обновление. Основной пункт в программе – встреча с сотрудниками.
Юрий Фролов ознакомился с работой цехов и спецификой производства. На заводе выпускают большегрузы и вездеходы для тяжелых условий эксплуатации, а также комплектующие для автомобилей. Предприятие модернизируется, внедряют новые виды техники.
Встреча прошла в рамках единого дня информирования. Тема: Беларусь – страна возможностей.
Доступность и качество медицины, строительство новых объектов и применение современных технологий. Перспективы развития системы здравоохранения обсудили на встрече помощника Президента – инспектора по Минску Юрия Фролова с трудовым коллективом Академии образования.
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