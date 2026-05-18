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Новости по тегу #Юрий Фролов

Юрий Фролов обсудил развитие промышленного туризма с коллективом столичного предприятия
18 мая 2026 19:00

Юрий Фролов обсудил развитие промышленного туризма с коллективом столичного предприятия

Фролов встретился с коллективом Минского производственного объединения вычислительной техники
19 марта 2026 08:20

Фролов встретился с коллективом Минского производственного объединения вычислительной техники

Юрий Фролов встретился с работниками Минского станкостроительного завода
18 февраля 2026 17:40

Юрий Фролов встретился с работниками Минского станкостроительного завода

Юрий Фролов встретился с коллективом крупнейшей сети ювелирных магазинов
16 января 2026 18:24

Юрий Фролов встретился с коллективом крупнейшей сети ювелирных магазинов

В Беларуси снижается количество киберпреступлений
18 ноября 2025 17:58

В Беларуси снижается количество киберпреступлений

Юрий Фролов встретился с коллективом БГУФК в рамках единого дня информирования
15 октября 2025 18:12

Юрий Фролов встретился с коллективом БГУФК в рамках единого дня информирования

Юрий Фролов пообщался с сотрудниками ОАО «МАПИД» в День народного единства
17 сентября 2025 18:24

Юрий Фролов пообщался с сотрудниками ОАО «МАПИД» в День народного единства

Центр управления и связи с беспилотниками открыли в Академии связи в Минске
05 сентября 2025 16:55

Центр управления и связи с беспилотниками открыли в Академии связи в Минске

Фролов встретился с трудовым коллективом Минского завода гражданской авиации
20 августа 2025 18:16

Фролов встретился с трудовым коллективом Минского завода гражданской авиации

Юрий Фролов встретился с трудовым коллективом предприятия «МАЗ-МАН»
16 июля 2025 17:40

Юрий Фролов встретился с трудовым коллективом предприятия «МАЗ-МАН»

Юрий Фролов встретился с коллективом предприятия «Минскжелезобетон»
16 июня 2025 19:22

Юрий Фролов встретился с коллективом предприятия «Минскжелезобетон»

Фролов: доступная бесплатная медицина – достояние нашей страны
15 мая 2025 18:20

Фролов: доступная бесплатная медицина – достояние нашей страны