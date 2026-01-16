Прямой эфир

Юрий Фролов встретился с коллективом крупнейшей сети ювелирных магазинов

16 января 2026 18:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Развитие регионов, туристический потенциал и работа на общий результат. Стратегические задачи на ближайшую перспективу обсудил помощник Президента – инспектор по Минску Юрий Фролов с трудовым коллективом крупнейшей сети государственных ювелирных магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Фролов встретился с коллективом крупнейшей сети ювелирных магазинов-2

Встреча прошла в рамках единого дня информирования. Главной темой стали ключевые аспекты Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию. А также программа социально-экономического развития, утвержденная на ВНС. 

Юрий Фролов подчеркнул значимость человеческого потенциала. Приоритеты пятилетки нацелены на создание комфортных и безопасных условий для жизни. А решение задач зависит от каждого. Особого внимания заслуживает и развитие туризма. Этому направлению придадут новый импульс. Доля туристических услуг должна достигнуть 4,5 % ВВП.

Юрий Фролов встретился с коллективом крупнейшей сети ювелирных магазинов-4

Юрий Фролов, помощник Президента – инспектор по Минску:
Ключевые задачи, которые поставил глава государства, – это технологическая безопасность, энергетическая безопасность, развитие цифровизации, IT-сферы. У нас есть сегодня достаточно серьезные компетенции, которые необходимо развивать. 

Это развитие регионов нашей страны, равномерное развитие, чтобы в любой точке нашей страны можно было получить одинаковые условия для жизни, для работы, чтобы растить детей. Это демографическая безопасность нашей страны, которая тоже заслуживает особого внимания.

Юрий Фролов встретился с коллективом крупнейшей сети ювелирных магазинов-6

На встрече также шла речь об эффективности труда и развитии потребительского рынка. Акцент на белорусских товарах. Результаты работы ювелирной сети подтверждают востребованность, качество и конкурентоспособность отечественной продукции. Доля белорусских товаров у предприятия занимает более 80 %. А это напрямую связано с повышением конкурентоспособности экономики. 

# Всебелорусское народное собрание # Юрий Фролов

Другие новости рубрики

Все новости
Новые кадры для Беларуси! В Центре технического творчества завершилась первая инженерная смена
16 января 2026 18:08

Новые кадры для Беларуси! В Центре технического творчества завершилась первая инженерная смена

Держим порох сухим, а армию – в тонусе! Как проходит проверка Вооружённых Сил Беларуси
16 января 2026 17:55

Держим порох сухим, а армию – в тонусе! Как проходит проверка Вооружённых Сил Беларуси

Муковозчик: «Купить собственную квартиру к 25 годам на Западе нереально»
16 января 2026 17:29

Муковозчик: «Купить собственную квартиру к 25 годам на Западе нереально»