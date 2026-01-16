Юрий Фролов встретился с коллективом крупнейшей сети ювелирных магазинов
Развитие регионов, туристический потенциал и работа на общий результат. Стратегические задачи на ближайшую перспективу обсудил помощник Президента – инспектор по Минску Юрий Фролов с трудовым коллективом крупнейшей сети государственных ювелирных магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча прошла в рамках единого дня информирования. Главной темой стали ключевые аспекты Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию. А также программа социально-экономического развития, утвержденная на ВНС.
Юрий Фролов подчеркнул значимость человеческого потенциала. Приоритеты пятилетки нацелены на создание комфортных и безопасных условий для жизни. А решение задач зависит от каждого. Особого внимания заслуживает и развитие туризма. Этому направлению придадут новый импульс. Доля туристических услуг должна достигнуть 4,5 % ВВП.
Юрий Фролов, помощник Президента – инспектор по Минску:
Ключевые задачи, которые поставил глава государства, – это технологическая безопасность, энергетическая безопасность, развитие цифровизации, IT-сферы. У нас есть сегодня достаточно серьезные компетенции, которые необходимо развивать.
Это развитие регионов нашей страны, равномерное развитие, чтобы в любой точке нашей страны можно было получить одинаковые условия для жизни, для работы, чтобы растить детей. Это демографическая безопасность нашей страны, которая тоже заслуживает особого внимания.
На встрече также шла речь об эффективности труда и развитии потребительского рынка. Акцент на белорусских товарах. Результаты работы ювелирной сети подтверждают востребованность, качество и конкурентоспособность отечественной продукции. Доля белорусских товаров у предприятия занимает более 80 %. А это напрямую связано с повышением конкурентоспособности экономики.