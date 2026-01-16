Юрий Фролов встретился с коллективом крупнейшей сети ювелирных магазинов

Развитие регионов, туристический потенциал и работа на общий результат. Стратегические задачи на ближайшую перспективу обсудил помощник Президента – инспектор по Минску Юрий Фролов с трудовым коллективом крупнейшей сети государственных ювелирных магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Фролов подчеркнул значимость человеческого потенциала. Приоритеты пятилетки нацелены на создание комфортных и безопасных условий для жизни. А решение задач зависит от каждого. Особого внимания заслуживает и развитие туризма. Этому направлению придадут новый импульс. Доля туристических услуг должна достигнуть 4,5 % ВВП.

Встреча прошла в рамках единого дня информирования. Главной темой стали ключевые аспекты Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию. А также программа социально-экономического развития, утвержденная на ВНС.

Юрий Фролов, помощник Президента – инспектор по Минску:

Ключевые задачи, которые поставил глава государства, – это технологическая безопасность, энергетическая безопасность, развитие цифровизации, IT-сферы. У нас есть сегодня достаточно серьезные компетенции, которые необходимо развивать.

Это развитие регионов нашей страны, равномерное развитие, чтобы в любой точке нашей страны можно было получить одинаковые условия для жизни, для работы, чтобы растить детей. Это демографическая безопасность нашей страны, которая тоже заслуживает особого внимания.