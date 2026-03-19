Фролов встретился с коллективом Минского производственного объединения вычислительной техники

Развитие регионов и высокотехнологичные производства. Эти важные темы обсуждают в трудовых коллективах. В Беларуси проходит Единый день информирования. В центре внимания – повышение качество жизни граждан. Так, с работниками Минского производственного объединения вычислительной техники провел встречу помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Фролов подчеркнул, что наша страна находится в тренде мировых цифровых технологий. В Беларуси наращивают производство современной компьютерной техники и автокомпонентов. Кроме того, говорили об успехах в развитии столицы за прошедшую пятилетку, а также о планах до 2030-го.

Отметим, Минское производственное объединение вычислительной техники выпускает полный спектр компьютерной продукции: от планшетов и ноутбуков до мониторов и мини-ПК. Производство оснащено высокотехнологичным оборудованием и укомплектовано квалифицированными специалистами.