Фролов встретился с коллективом Минского производственного объединения вычислительной техники
Развитие регионов и высокотехнологичные производства. Эти важные темы обсуждают в трудовых коллективах. В Беларуси проходит Единый день информирования. В центре внимания – повышение качество жизни граждан. Так, с работниками Минского производственного объединения вычислительной техники провел встречу помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юрий Фролов подчеркнул, что наша страна находится в тренде мировых цифровых технологий. В Беларуси наращивают производство современной компьютерной техники и автокомпонентов. Кроме того, говорили об успехах в развитии столицы за прошедшую пятилетку, а также о планах до 2030-го.
Отметим, Минское производственное объединение вычислительной техники выпускает полный спектр компьютерной продукции: от планшетов и ноутбуков до мониторов и мини-ПК. Производство оснащено высокотехнологичным оборудованием и укомплектовано квалифицированными специалистами.
Юрий Фролов, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:
Наша страна находится в тренде. Мы производим современную компьютерную технику, автокомпоненты. Постоянно прирастаем, постоянно развиваемся в этом направлении. Здесь созданы действительно достойные условия, автоматические линии.
Единый день информирования проводится каждый третий четверг месяца. Встречи организуют в трудовых коллективах предприятий и организаций города. Участники обсуждают важные общественно-политические события страны. Присоединиться можно также и в онлайн-формате.