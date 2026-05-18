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Юрий Фролов обсудил развитие промышленного туризма с коллективом столичного предприятия

18 мая 2026 19:00
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Развитие экономики Минска, туристический потенциал и вопросы ЖКХ. Эти темы обсуждали 18 мая в трудовом коллективе столичного завода по производству напитков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Фролов обсудил развитие промышленного туризма с коллективом столичного предприятия-2

Встречу с работниками провел помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску. Юрий Фролов ознакомился с производством. Ему показали высокотехнологичные линии и продемонстрировали новые виды продукции. Предприятие проводит регулярную модернизацию. Установлено дополнительное оборудование для биохимического отделения и розлива. Это позволяет наращивать мощности, удерживать прочные позиции на внутреннем рынке и расширять экспорт. Также на заводе активно развивают промышленный туризм. Только за 2025 год предприятие посетили 8 тысяч человек.

Юрий Фролов, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:
Именно промышленный туризм в том виде, в котором он есть, очень интересен для людей, потому что они знакомятся непосредственно с тем, как производится продукция. Они могут на всех этапах посмотреть технологию. Здесь организованы дегустации до розлива продукции, уже готовой продукции. И это действительно направление очень перспективное, которое вызывает большой интерес.

Юрий Фролов обсудил развитие промышленного туризма с коллективом столичного предприятия-4

Ольга Новицкая, начальник цеха розлива предприятия:
Данная встреча очень важна, для жителей Минска особенно. И вопросы мы подготовили. На сегодняшний момент на глазах видно, как развивается наша столица, наша страна и наше предприятие.

Туристический потенциал Минска активно развивается: столица уже преодолела отметку в миллион туристов за год, опираясь на историко-культурное наследие, промышленный туризм и отдых на водных экосистемах. Появляются и новые объекты. Так, в центре столицы началась масштабная реконструкция Пищаловского замка. Также ведется строительство нового здания Национального исторического музея Беларуси. Который станет визитной карточкой нашей страны и точкой притяжения гостей столицы.

# Туризм # Юрий Фролов

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