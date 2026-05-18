Юрий Фролов обсудил развитие промышленного туризма с коллективом столичного предприятия

Встречу с работниками провел помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску. Юрий Фролов ознакомился с производством. Ему показали высокотехнологичные линии и продемонстрировали новые виды продукции. Предприятие проводит регулярную модернизацию. Установлено дополнительное оборудование для биохимического отделения и розлива. Это позволяет наращивать мощности, удерживать прочные позиции на внутреннем рынке и расширять экспорт. Также на заводе активно развивают промышленный туризм. Только за 2025 год предприятие посетили 8 тысяч человек.

Юрий Фролов, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:

Именно промышленный туризм в том виде, в котором он есть, очень интересен для людей, потому что они знакомятся непосредственно с тем, как производится продукция. Они могут на всех этапах посмотреть технологию. Здесь организованы дегустации до розлива продукции, уже готовой продукции. И это действительно направление очень перспективное, которое вызывает большой интерес.