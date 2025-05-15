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Фролов: доступная бесплатная медицина – достояние нашей страны

15 мая 2025 18:20
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Доступность и качество медицины, строительство новых объектов и применение современных технологий. Перспективы развития системы здравоохранения обсудили на встрече помощника Президента – инспектора по Минску Юрия Фролова с трудовым коллективом Академии образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Она прошла в рамках единого дня информирования. Основная тема встречи – популяризация здорового образа жизни и развитие инфраструктуры в медицине. В этой сфере Беларусь достигла высоких результатов. Медучреждения обеспечены кадрами в полном объеме. А наши специалисты применяют высокоточное оборудование и новейшие технологии лечения не только в столице, но и областных и районных центрах. Строятся и новые учреждения. Так, только в Минске в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию шесть объектов здравоохранения. 

Фролов: доступная бесплатная медицина – достояние нашей страны-2

Юрий Фролов, помощник Президента – инспектор по Минску:
В нашей стране делается очень много для развития медицины, фармацевтики, для создания инфраструктуры для занятия спортом. У нас высочайший уровень медобслуживания, у нас доступность медицины для каждого человека, бесплатной медицины – это достояние нашей страны. Уделяется огромное внимание тому, чтобы открывать новые учреждения здравоохранения и создавать условия для медработников, арендное жилье строится активно. 

Кроме того, в рамках встречи Юрий Фролов ознакомился с деятельностью Академии образования. В учреждении ведут переподготовку кадров, проходят курсы переквалификации, коллектив занимается методической и научной деятельностью. А скоро здесь откроется Республиканский ресурсный центр по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию.

# Юрий Фролов # Медицина # Здравоохранение Беларуси

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