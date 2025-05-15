Фролов: доступная бесплатная медицина – достояние нашей страны

Доступность и качество медицины, строительство новых объектов и применение современных технологий. Перспективы развития системы здравоохранения обсудили на встрече помощника Президента – инспектора по Минску Юрия Фролова с трудовым коллективом Академии образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Она прошла в рамках единого дня информирования. Основная тема встречи – популяризация здорового образа жизни и развитие инфраструктуры в медицине. В этой сфере Беларусь достигла высоких результатов. Медучреждения обеспечены кадрами в полном объеме. А наши специалисты применяют высокоточное оборудование и новейшие технологии лечения не только в столице, но и областных и районных центрах. Строятся и новые учреждения. Так, только в Минске в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию шесть объектов здравоохранения.