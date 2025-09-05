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Центр управления и связи с беспилотниками открыли в Академии связи в Минске

05 сентября 2025 16:55
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Центр управления и связи с беспилотными летательными аппаратами открыт в Белорусской государственной академии связи в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центр управления и связи с беспилотниками открыли в Академии связи в Минске-2

Обучение в нем рассчитано на 36 часов, и проходить его будут только самые подготовленные студенты. В первой группе – 12 человек. Дальше – неделя перерыва и следующий набор. Подготовка будет проходить в два этапа. После теоретического курса – практика на компьютерном симуляторе и тренировки на учебном полигоне.

Центр управления и связи с беспилотниками открыли в Академии связи в Минске-4

Алексей Веремьев, преподаватель военной кафедры Белорусской государственной академии связи:
У нас 12 комплектов дронов, в принципе, на каждую обучающую. Ну, в принципе, все будут задействованы. Дроны предусмотрены специально для обучения. На практике какие-то практические задачи они не выполняют.

Беспилотники применяются не только в военных целях. Они широко распространены в сельском хозяйстве, лесном деле, логистике и других отраслях. Операторов БПЛА обучают во всех белорусских вузах, где есть военная кафедра или факультет – таких в стране 16.

Центр управления и связи с беспилотниками открыли в Академии связи в Минске-6

Юрий Фролов, помощник Президента – инспектор по Минску:
Когда есть такая сфера применения, нужны специалисты, которые могли бы управлять этими дронами и делать это на высоком качественном уровне. Вот создание этого центра призвано для того, чтобы таких специалистов становилось больше, чтобы они получали навыки здесь и в дальнейшем использовали эти навыки в различных сферах нашего народного хозяйства.

Обучение в Академии связи начнется уже с 8 сентября. Первая группа будет состоять из студентов этого вуза. В дальнейшем подготовку смогут пройти учащиеся других университетов, где подобные практики не проводятся. 

# Высшее образование в Беларуси # Образование в Беларуси # Юрий Фролов

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