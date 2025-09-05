Центр управления и связи с беспилотниками открыли в Академии связи в Минске

Центр управления и связи с беспилотными летательными аппаратами открыт в Белорусской государственной академии связи в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обучение в нем рассчитано на 36 часов, и проходить его будут только самые подготовленные студенты. В первой группе – 12 человек. Дальше – неделя перерыва и следующий набор. Подготовка будет проходить в два этапа. После теоретического курса – практика на компьютерном симуляторе и тренировки на учебном полигоне.

Алексей Веремьев, преподаватель военной кафедры Белорусской государственной академии связи:

У нас 12 комплектов дронов, в принципе, на каждую обучающую. Ну, в принципе, все будут задействованы. Дроны предусмотрены специально для обучения. На практике какие-то практические задачи они не выполняют. Беспилотники применяются не только в военных целях. Они широко распространены в сельском хозяйстве, лесном деле, логистике и других отраслях. Операторов БПЛА обучают во всех белорусских вузах, где есть военная кафедра или факультет – таких в стране 16.