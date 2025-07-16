Юрий Фролов встретился с трудовым коллективом предприятия «МАЗ-МАН»

Создание рабочих мест, производство инновационной продукции и перспективы развития промышленности. С трудовым коллективом предприятия «МАЗ-МАН» в рамках единого дня информирования встретился помощник Президента – инспектор по Минску, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Фролов ознакомился с работой цехов и спецификой производства. На заводе выпускают большегрузы и вездеходы для тяжелых условий эксплуатации, а также комплектующие для автомобилей. Предприятие модернизируется, внедряют новые виды техники. На встрече говорили о восстановлении страны в послевоенное время и достижениях суверенной Беларуси. Отдельно затронули тему промышленного развития столицы. Также состоялся открытый диалог с коллективом предприятия. Ведь такие встречи – это еще и возможность услышать то, что волнует людей, и помочь в решении вопросов.

Александр Картынник, директор совместного предприятия ЗАО «МАЗ-МАН»:

Мы постоянно работаем под конкретных клиентов и их пожелания всегда учитываем. Помимо тяжелых грузовиков, мы еще делаем самостоятельные настройки, леса лесовозные, также прицепы. Одна из интересных продукций – снегоболотоход. Из новых разработок: электрический грузовик грузоподъемностью до 5 тонн.