Юрий Фролов встретился с трудовым коллективом предприятия «МАЗ-МАН»
Создание рабочих мест, производство инновационной продукции и перспективы развития промышленности. С трудовым коллективом предприятия «МАЗ-МАН» в рамках единого дня информирования встретился помощник Президента – инспектор по Минску, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Юрий Фролов ознакомился с работой цехов и спецификой производства. На заводе выпускают большегрузы и вездеходы для тяжелых условий эксплуатации, а также комплектующие для автомобилей. Предприятие модернизируется, внедряют новые виды техники.
На встрече говорили о восстановлении страны в послевоенное время и достижениях суверенной Беларуси. Отдельно затронули тему промышленного развития столицы. Также состоялся открытый диалог с коллективом предприятия. Ведь такие встречи – это еще и возможность услышать то, что волнует людей, и помочь в решении вопросов.
Александр Картынник, директор совместного предприятия ЗАО «МАЗ-МАН»:
Мы постоянно работаем под конкретных клиентов и их пожелания всегда учитываем. Помимо тяжелых грузовиков, мы еще делаем самостоятельные настройки, леса лесовозные, также прицепы. Одна из интересных продукций – снегоболотоход. Из новых разработок: электрический грузовик грузоподъемностью до 5 тонн.
Юрий Фролов, помощник Президента – инспектор по Минску:
Это пример действительно такого нормального бизнеса, который позволяет и создать высокопроизводительные рабочие места, и производить нужную продукцию, которая востребована не только в нашей стране, но и за рубежом. Самая главная задача – это получение прибыли и двигаться в ногу со временем. Мы создаем новые отрасли, получаем новые компетенции, и действительно тот уровень развития, который есть в нашей стране, он вызывает определенную гордость.
Большегрузы и вездеходы, производимые на предприятии, востребованы как на внутреннем, так и внешнем рынках. На экспорт идет 90 % продукции. Для развития такого промышленного гиганта много внимания уделяют кадрам. От социальных гарантий до профориентации с молодежью.