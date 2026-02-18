Юрий Фролов встретился с работниками Минского станкостроительного завода

Оборонительная мощь белорусской армии и патриотизм в современных условиях. В трудовых коллективах сегодня обсуждали важную тему. Так с работниками Минского станкостроительного завода встретился помощник Президента – инспектор по Минску, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Фролов, общаясь с коллективом, подчеркнул, что сегодня особая роль в системе обеспечения национальной безопасности страны, ее защиты от внешних и внутренних угроз отводится Вооруженным Силам Беларуси. Также речь шла о важности воспитания настоящих патриотов. Говорили и о достижениях страны в различных направлениях: от социальной сферы до промышленности. Юрий Фролов также посетил производственные цеха завода. На предприятии выпускают сверхтяжелые станки, вес которых превышает 330 тонн, а зона обработки составляет от 4,5 до 12 метров.

Вадим Карбовец, директор предприятия «МЗОР»:

В основном рынком сбыта является Российская Федерация. Есть машины, которые имеют цикл производства до полутора лет, есть те, которые делаются за 4-6 месяцев. Каждый год выходит по-разному, в зависимости от спроса на рынке.

За последние годы немножко мы увеличили наши объемы производства. Конечно, хотелось бы их увеличить гораздо больше.