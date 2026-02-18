Прямой эфир

Юрий Фролов встретился с работниками Минского станкостроительного завода

18 февраля 2026 17:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Оборонительная мощь белорусской армии и патриотизм в современных условиях. В трудовых коллективах сегодня обсуждали важную тему. Так с работниками Минского станкостроительного завода встретился помощник Президента – инспектор по Минску, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Юрий Фролов встретился с работниками Минского станкостроительного завода-2

Юрий Фролов, общаясь с коллективом, подчеркнул, что сегодня особая роль в системе обеспечения национальной безопасности страны, ее защиты от внешних и внутренних угроз отводится Вооруженным Силам Беларуси. Также речь шла о важности воспитания настоящих патриотов. Говорили и о достижениях страны в различных направлениях: от социальной сферы до промышленности. Юрий Фролов также посетил производственные цеха завода. На предприятии выпускают сверхтяжелые станки, вес которых превышает 330 тонн, а зона обработки составляет от 4,5 до 12 метров.

Юрий Фролов встретился с работниками Минского станкостроительного завода-4

Вадим Карбовец, директор предприятия «МЗОР»:
В основном рынком сбыта является Российская Федерация. Есть машины, которые имеют цикл производства до полутора лет, есть те, которые делаются за 4-6 месяцев. Каждый год выходит по-разному, в зависимости от спроса на рынке.

За последние годы немножко мы увеличили наши объемы производства. Конечно, хотелось бы их увеличить гораздо больше.

Юрий Фролов встретился с работниками Минского станкостроительного завода-6

Юрий Фролов, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:
Цель сегодняшнего визита на «МЗОР» – это познакомиться в первую очередь с предприятием, посмотреть, какие перспективы развития есть у предприятия, насколько может быть необходима помощь в том, чтобы оно развивалось. Ну и встретиться с трудовым коллективом, пообщаться в первую очередь, конечно, по теме Единого дня информирования, по теме обороноспособности нашей страны, развитии патриотизма.

# Юрий Фролов # Завод

Другие новости рубрики

Все новости
Лазуткин: надо совместить финансовую грамотность и половое воспитание
18 февраля 2026 17:38

Лазуткин: надо совместить финансовую грамотность и половое воспитание

Азарёнок: Беларусь не может потерять Россию – сердце без тела не живёт!
18 февраля 2026 17:20

Азарёнок: Беларусь не может потерять Россию – сердце без тела не живёт!

Расширение будет поэтапным! Около 300 детских садов уже открыли группы для детей до 2 лет
18 февраля 2026 17:14

Расширение будет поэтапным! Около 300 детских садов уже открыли группы для детей до 2 лет